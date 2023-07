Prezydent: Białoruś pięciokrotnie ujęta w konkluzjach szczytu NATO dotyczących tzw. Bramy Brzeskiej

Białoruś nie tylko pojawiła się jako podmiot dyskusji, ale także została pięciokrotnie ujęta w konkluzjach dotyczących tzw. Bramy Brzeskiej, czyli obszaru strategicznego, który znajduje się obecnie w podwyższonym zagrożeniu - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

W czwartek o godz. 14.30 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zwołał posiedzenie RBN, aby przedstawić ustalenia szczytu NATO w Wilnie.

"Postulowaliśmy wzmocnienie obrony powietrznej NATO i taka decyzja zapadła" - poinformował prezydent, rozpoczynając spotkanie. Wyjaśnił, że obrona powietrzna sojuszu zostanie wzmocniona o rotacyjne monitorowanie potencjalnego obszaru zagrożenia, czyli wschodniej flanki. "Siły powietrzne NATO będą cały czas działały i wzmocnią sojusz w naszym regionie" - dodał.

Prezydent przypomniał, że na kilka dni przed szczytem NATO w Wilnie wraz z prezydentami Litwy i Łotwy wystosował list do państw członkowskich ws. Białorusi. "Po buncie grupy Wagnera w Rosji i po oświadczeniach prezydenta Władimira Putina dot. relokacji taktycznej broni nuklearnej na obszar Białorusi i de facto relokacji Grupy Wagnera na Białoruś nie mieliśmy wątpliwości, że w istotny sposób wpływa to na architekturę bezpieczeństwa w naszej części Europy. Dlatego zdecydowaliśmy się na wystosowanie listu do przywódców państw NATO w tej sprawie" - mówił Andrzej Duda.

"Uzyskaliśmy efekt, bo Białoruś nie tylko pojawiła się jako podmiot dyskusji, ale także została pięciokrotnie ujęta w konkluzjach dotyczących tzw. Bramy Brzeskiej, czyli obszaru strategicznego, który znajduje się obecnie w podwyższonym zagrożeniu" - kontynuował prezydent Duda.

Zaznaczył, że podczas szczytu dyskutowano również na temat relokacji rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białoruś. "Trudno było się spodziewać, że podjęta zostanie jakaś decyzja w tej sprawie, ale w konkluzjach szczytu bardzo mocno podkreślono, że parasol nuklearny NATO roztoczony jest nad wszystkimi członkami sojuszu, czyli także nad nami" - zaznaczył. W ocenie prezydenta jest to sygnał ze strony NATO, że "ta kwestia jest cały czas monitorowana".

Prezydent dodał, że nadal będzie zabiegał o dalsze decyzje w tej sprawie. "Nie wykluczam, że na następnym szczycie w Waszyngtonie zapadną różne ważne decyzje, a my będziemy chcieli, by ta kwestia była bardzo mocno akcentowana" - podkreślił prezydent.