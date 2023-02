Prezydent USA Joe Biden w środę po godz. 17.15 opuścił Pałac Prezydencki i udaje się na warszawskie lotnisko Chopina. Amerykański przywódca kończy wizytę w Polsce.

Prezydent USA przybył do Polski w poniedziałek wieczorem. We wtorek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą; wygłosił też przemówienie do narodu polskiego. W środę Biden wziął udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki.