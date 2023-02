Prezydent Biden przybył na szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przybył w środę do Pałacu Prezydenckiego, gdzie weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.

Bukareszteńska Dziewiątka (B9) to format zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział w środę, że oczywistym kontekstem szczytu B9 w Warszawie jest zbliżający, zaplanowany na lipiec, szczyt NATO w Wilnie.

"My jako wschodnia flanka chcemy wypracować agendę tego szczytu, chcemy wypracować także i nasze pewne oczekiwania dotyczące możliwych podejmowanych decyzji w Wilnie. Wszystkim państwom wschodniej flanki NATO zależy na tym, aby obecność wojskowa - w każdym możliwym aspekcie infrastrukturalnym, także jeśli chodzi o uzbrojenie, sprzęt - była jak najbardziej rozbudowana, bo to my, jako wschodnia flanka NATO, dziś mamy na sobie odpowiedzialność za utrzymanie stabilności w tej części świata" - podkreślił Przydacz.

Dodał, że główne zagrożenia pochodzą ze Wschodu, na skutek agresywnej polityki Kremla i rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. "Dziś będą o tym liderzy rozmawiać, jak wzmocnić obecność tutaj, na wschodniej flance NATO, jak reagować na te wyzwania natury bezpieczeństwa, jak sprawić żeby Polacy i inne narody Europy Środkowej po prostu czuły się bezpiecznie" - powiedział Przydacz.

Według niego, drugim elementem rozmów będą możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie. "Zarówno w sensie militarnym, co się może wydarzyć na froncie (...) ale będzie też dyskusja o tym, co dalej należy robić, w jakiej formule wspierać Ukrainę (..,), w jaki sposób odeprzeć tę rosyjską agresję, w jaki sposób przywrócić przestrzeganie prawa międzynarodowego i normalne funkcjonowanie gospodarki ukraińskiej" - powiedział prezydencki minister.

Bukareszteńska Dziewiątka to regionalna inicjatywa Polski i Rumunii służącą koordynacji stanowisk oraz wymianie poglądów państw wschodniej flanki NATO na sprawy bezpieczeństwa. Formułę konsultacji w gronie tych dziewięciu krajów zainaugurowało spotkanie prezydentów w Warszawie w 2014 r. W listopadzie 2015 r. w Bukareszcie państwa Europy Środkowo-Wschodniej podpisały wspólną deklarację połączenia wysiłków na rzecz zapewnienia silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej NATO w regionie.