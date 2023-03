Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ukarany naganą na naruszenie dyscypliny finansów

Regionalna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych stwierdziła naruszenie przez prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego dyscypliny finansów publicznych i wymierzyła mu naganę - poinformował w środę "Express Bydgoski".

Sprawa dotyczy przyznania przez prezydenta Bydgoszczy dodatków specjalnych swoim zastępcom w latach 2018-2019 w łącznej wysokości prawie pół mln zł. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Jak podał dziennik Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy zakończyła kontrolę gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, wytykając bydgoskiemu ratuszowi m.in. szereg błędów formalnych w dokumentacji księgowej. Kontrolerzy przyjrzeli się też wypłatom dodatków specjalnych zastępcom prezydenta Bydgoszczy. W latach 2018-2019 przyznano je w łącznej wysokości 484 tys. 352 zł.

Według RIO zrobiono to "na podstawie zatwierdzonych przez prezydenta Bydgoszczy pism, które nie zawierały uzasadnienia ich przyznania".

"Pracownikowi można przyznać dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Pracodawca podejmuje w tym przypadku decyzję, czy przyzna dodatek. Jeżeli zostanie on przydzielony, to we właściwym dokumencie należy wskazać zakres zwiększonych lub dodatkowych obowiązków w stosunku do zadań wynikających z powierzonego pracownikowi zakresu czynności" - napisano w wystąpieniu pokontrolnym RIO.

Regionalna Izba Obrachunkowa oceniła, że tzw. dodatki specjalnie od 2018 roku były wypłacane zastępcom prezydenta i urzędnikom bez wymaganego uzasadnienia.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - jak podkreśla RIO - obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki jego odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie zostanie udowodniona i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publiczny.

Na razie prezydent Bruski i urząd miasta miasta nie skomentowali sprawy.