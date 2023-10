Prezydent: cechą państwa nowoczesnego jest rozbudowana polityka społeczna, obejmująca ochronę zdrowia

Cechą państwa prawdziwie nowoczesnego jest obecnie rozbudowana polityka społeczna, obejmująca też szeroko pojętą problematykę ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - powiedział prezydent Andrzej Duda. Wskazał, że ważne jest, by nie było to tylko piękne hasło.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Zdaniem Hipokratesa medycyna to najszlachetniejsza ze wszystkich nauk. Trudno się z tym nie zgodzić, zważywszy, że dziedzina ta wymaga ogromnej pracy i poświęceń w imię ochrony dóbr najcenniejszych: życia, zdrowia, wolności od cierpienia, spełnienia w życiu osobistym i zawodowym nieograniczonym chorobą lub niepełnosprawnością. Dlatego cechą państwa prawdziwie nowoczesnego jest obecnie rozbudowana polityka społeczna, obejmująca też szeroko pojętą problematykę ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, ale rzecz w tym, by nie było to tylko pięknie brzmiące hasło" - wskazał prezydent zwracając się do uczestników uroczystości.

"Są państwo przedstawicielami nauki, w której ostatecznym i twardym kryterium oceny jest możliwość skutecznego zastosowania tez, odkryć i technik w praktyce. Tym bardziej cieszę się, że na tym szacownym forum mogę dziś mówić o znacznym postępie, jaki dokonał się w polityce zdrowotnej naszego państwa w ostatnich latach. W 2015 r. wydatki publiczne na służbę zdrowia wynosiły prawie 80 mld zł, w 2023 r. to już jest 165 mld zł, co oznacza ponad dwukrotny wzrost" - podał.

"Źródłem osobistej satysfakcji jest dla mnie uchwalenie szeregu ustaw dotyczących wykorzystania tych środków. Inicjatywy legislacyjne przygotowane dzięki współpracy ze znakomitymi ekspertami z Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP to m.in. ustawy o narodowej strategii onkologicznej i o Funduszu Medycznym" - powiedział Andrzej Duda.

Jak mówił, przed rokiem w Katowicach miał przyjemność uczestniczyć w ogłoszeniu wyników konkursu na dofinansowanie z Funduszu Medycznego wybranych strategicznych placówek pediatrycznych. "Ufam, że środki te w wysokości nad 3 mld zł umożliwią skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę, szybkie rozpoczęcie leczenia, wdrożenie zaawansowanych form terapii, zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i poprawę warunków pobytu dzieci ich opiekunów w szpitalach" - zaznaczył prezydent.

Wspomniał też o ustawie, na mocy której powstaną Centra Zdrowia 75 plus. "To - ufam - fundament zupełnie nowej racjonalnej i skutecznej opieki zdrowotnej dla tej procentowo coraz liczniejszej grupy wiekowej. Musimy przecież pamiętać, że choć często mówimy, że najważniejsi są ci najmłodsi pacjenci, czyli następne pokolenia Polaków, to obok nich mamy także tych, którzy przygotowują ich do życia, tych, którzy ich w to życie wprowadzają, czyli ich rodziców, dziadków, seniorów, którzy dzisiaj żyją coraz dłużej, żeby mieli godne warunki życia na jak najwyższym poziomie, w jak najwyższym zdrowiu i jak najdłużej" - wskazał.

Jak mówił, zasada solidarności społecznej to również wspieranie tych, którzy nie zawsze mogą udźwignąć swój los, zwłaszcza jeśli są dotknięci relatywnie większymi obciążeniami ekonomicznymi. "Ufam, że przepisy o refundacji leków dla ciężarnych oraz osób poniżej 18. i powyżej 65. roku życia przełożą się na poprawę statystyk opisujących stan zdrowia tych grupy" - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że z zadowoleniem obserwuje też rozwój projektu "Zdrowe życie" realizowanego przez Kancelarie Prezydenta RP we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych. Przypomniał, że program ten zachęca do badań przesiewowych i okresowych oraz do szczepień.