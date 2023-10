Prezydent chce rozmawiać o gospodarce nie tylko z PiS, ale i liderami opozycji

Plany na przyszłość, politykę gospodarczą, energetyczną oraz obronności - to tematy, które prezydent Andrzej Duda chce poruszyć podczas spotkań z przedstawicielami komitetów wyborczych, które wprowadziły reprezentację do Sejmu.

W przyszły wtorek i środę prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, osobno z każdym - podała w piątek (20 października) Kancelaria Prezydenta RP.

Na wtorek na godz. 12 zaplanowano konsultacje z PiS, a na 14 z KO. W środę odbędą się spotkania kolejno z Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją.

Będę pytał przedstawicieli komitetów wyborczych o potencjalnych kandydatów na premiera, o plany na przyszłość i politykę gospodarczą, energetyczną oraz obronności - zapowiedział w wywiadzie dla "Tygodnika Solidarność" prezydent Andrzej Duda.

W przyszły wtorek i środę (24-25 października) na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie. Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach.

Rozmowy w Pałacu Prezydenckim o gospodarce, energetyce i obronności

- Będziemy rozmawiać ze wszystkimi. Będę miał przygotowaną listę pytań, zakładam, że zadam każdemu gościowi te same pytania, w głównej mierze jeżeli chodzi o plany na przyszłość, jeżeli chodzi o najważniejsze zagadnienia, które do tej pory były, jeżeli chodzi o realizację polityki w Polsce. Myślę tutaj o inwestycjach, o kwestiach gospodarczych, energetycznych, obronności - podkreślił prezydent w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność".

Andrzej Duda zapowiedział, że przedstawicieli komitetów zapyta także o potencjalnych kandydatów na premiera, a także "zada sakramentalne pytanie, czy uważają, że dysponują większością, która pozwalałby im na przeforsowanie swojego kandydata na premiera".

Prezydent chce stać na straży przyznanych programów wsparcia

Prezydent zaznaczył, że liczy, że konsultacje będą przebiegać spokojnie. Wskazał przy tym, że jesteśmy dziś "w bardzo dobrym czasie konstytucyjnym".

- Kadencja dobiegnie końca w połowie przyszłego miesiąca. Nie widzę powodu, żeby tę kadencję Sejmu przerywać, niech ona się dokończy spokojnie - powiedział. Zapewnił, że wszystkie konstytucyjne terminy i procedury zostaną zachowane.

- Jestem po to, żeby realizować moje zadania dla Rzeczypospolitej. Po to ludzie mnie wybrali po raz drugi w 2020 roku, żebym pracował dla Polski, dla nich. Startowałem w wyborach z określonym programem, nigdy tego programu nie ukrywałem i cały czas starałem się go realizować. Na pewno będę chciał go dokończyć. I na pewno będę przynajmniej polemizował w tych obszarach, w których ktoś będzie chciał robić coś przeciwnego do tych założeń. Na pewno, jeżeli będą próby porzucenia dotychczasowych obszarów w zakresie inwestycji, budowania bezpieczeństwa Polski, obronności, to na pewno tam będę wchodził w dyskusję, zwłaszcza że w jakimś sensie i konstytucyjnie, i tradycyjnie to są obszary prezydenckie - powiedział prezydent.

- Gdyby okazało się, że dzisiejsza opozycja będzie sprawowała rządy i będzie miała trwałą większość w parlamencie, która będzie pozwalała na głosowanie ustaw, uchwalanie prawa, to powiem tak: mają szczęście, że ja jestem cały czas prezydentem. Bo w ten sposób nie będą mogli zlikwidować tych wszystkich świadczeń, które zostały w ostatnim czasie ludziom przyznane. Będę stał na straży tych przyznanych ludziom programów wsparcia, przede wszystkim tych dla rodzin, ale także tych dla emerytów - zaznaczył prezydent.