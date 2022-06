Prezydent: chcemy wzmocnienia obecności NATO na wschodniej flance

Chcemy wzmocnienia obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance, tego, by zwiększyła się liczba żołnierzy NATO w naszej części Europy - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do zbliżającego się szczytu NATO w Madrycie.

Prezydent oraz minister obrony narodowej wzięli w poniedziałek udział w odprawie rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. Na późniejszej konferencji prasowej Andrzej Duda relacjonował, że jednym z tematów odprawy była kwestia naszego współdziałania sojuszniczego, zbliżającego się szczytu NATO w Madrycie (29-30 czerwca) oraz ubiegłotygodniowego spotkania Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9).

"To, co zamierzamy przez ten szczyt (NATO) uzyskać, (to) niewątpliwie chcemy wzmocnienia obecności Sojuszu na wschodniej flance NATO. Chcemy, by zamiast Enhanced Forward Presence - czyli wzmocnionej wysuniętej obecności - była wzmocniona wysunięta obronność, by zwiększyła się liczba żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego tu w naszej części Europy, czyli na wschodniej flance NATO" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że chodzi nie tylko o zwiększenie tej liczby w Polsce, ale również w innych krajach. "Tam, gdzie władze widzą taką potrzebę oczywiście, bo to jest dobrowolność każdego kraju członkowskiego, by te grupy na razie batalionowe, a w przyszłości, mam nadzieję brygadowe, na swym terytorium mieć" - zaznaczył.

Wśród innych tematów poniedziałkowej odprawy prezydent wymienił kwestie modernizacji polskiego wojska oraz rozwijanie sił zbrojnych "stosownie do ustawy o obronie ojczyzny", która weszła w życie w kwietniu tego roku. Innym tematem były - jak mówił prezydent - Wojska Obrony Terytorialnej.

Prezydent podkreślił, że trwa rozbudowa WOT, a z zaplanowanych 20 brygad utworzono już 15. Duda wskazywał, że WOT "pomogły we wszystkich sytuacjach kryzysowych, jakie były", "poczynając od klęsk żywiołowych, (...) aż do dziś wsparcia różnego rodzaju działań, które są realizowane u nas, w Polsce, w związku z napaścią rosyjską na Ukrainę".

"W wielu aspektach te wyniki działania Wojska Polskiego, i wojsk operacyjnych, i WOT są rzeczywiście bardzo dobre i trzeba je bardzo wysoko ocenić" - mówił prezydent, wskazując jednocześnie, że "jest też cały szereg elementów, które dziś wymagają naprawy, poprawy, uzupełnienia".