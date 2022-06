Prezydent: chciałbym żebyśmy wzięli udział w procesie odbudowy Ukrainy

Chciałbym żebyśmy wzięli udział w procesie odbudowy Ukrainy - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z ambasadorami RP. Ta dramatyczna sytuacja stworzyła okazję do wielkiej zmiany w relacjach pomiędzy naszymi narodami, nie możemy zaprzepaścić tej szansy - dodał.

Zdaniem prezydenta kolejny wyzwaniem, w którego realizację będzie włączona polska dyplomacja jest kwestia odbudowy Ukrainy po ustaniu działań wojennych.

Zaznaczył, że to Rosja rozpoczęła wojnę dlatego odbudowa Ukrainy w pierwszej kolejności powinna być finansowana ze środków rosyjskich. "Rosja powinna zapłacić za to co niszczy" - stwierdził. Wskazał na ok. 750 mld dolarów rosyjskich środków zablokowanych przez społeczność międzynarodową.

"Miejmy świadomość, że pewnie te pieniądze nie wystarczą i trzeba będzie szukać różnych możliwości tworzenia funduszy i poszukiwania środków na odbudowę Ukrainy. Chciałbym żebyśmy byli w tym zakresie aktywni i chciałbym żebyśmy w tym procesie odbudowy Ukrainy wzięli udział; żeby wzięły w tym udział nasze firmy" - powiedział.

Jak mówił ważne jest, by nasi sąsiedzi z Ukrainy widzieli, że "polskie ręce pomagają w odbudowie", gdyż to ważne dla budowania przyszłych więzi w naszej części Europy.

"Ta cała dramatyczna, trudna sytuacja stworzyła okazję do wielkiej zmiany w relacjach pomiędzy naszymi narodami, w stosunku do tego co było w tej relacji (...). Być może jest szansa na dokonanie w tej relacji zmiany, jakiej od stuleci nikt nie widział. Gdybyśmy tę szansę zaprzepaścili, byłby to z pewnością nasz wielki grzech wobec przyszłych pokoleń" - podkreślił prezydent.