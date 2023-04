Prezydent: chciałbym życzyć Polakom spokojnych Świąt Wielkiej Nocy i optymizmu

Chciałbym życzyć wszystkim Polakom dobrych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, a także optymizmu. Jesteśmy w trudnym czasie z wielu przyczyn, życzę w te Święta, by trochę spokoju ducha wlało się do serca - powiedział prezydent Andrzej Duda w Programie Trzecim Polskiego Radia.

"Dobrych, spokojnych, takich błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy chciałem życzyć wszystkim moim rodakom" - powiedział prezydent.

Jak zauważył, "jesteśmy w trudnym czasie z wielu przyczyn". Wymienił w tym kontekście wojnę w Ukrainie. "Przybysze z Ukrainy, nasi ukraińscy goście w oczywisty sposób zmienili nasze postrzeganie świata na przestrzeni tych ostatnich miesięcy. Zobaczyliśmy, że Ukraina, cała Europa może nie być oazą spokoju i pokoju, że świat może mieć takie oblicze, którego myśmy nie widzieli tu, w naszej części Europy od dziesięcioleci. Więc jest tego niepokoju bardzo wiele" - wskazywał Andrzej Duda.

Zauważył, że "jest też niepokój ekonomiczny, oczywiście inflacja, to wszystko, co uderza w nasze portfele, codzienne koszty życia, te wszystkie problemy, które powstały w ogromnej części z przyczyn zewnętrznych wobec nas, wojny, pandemii wcześniej koronawirusa".

"Przeżyliśmy rzeczywiście i przeżywamy trudne lata w ostatnim czasie. Zwłaszcza ten czas od 2020 roku, od czasu, gdy przyszła pandemia, jest czasem bardzo trudnym. Mieliśmy nadzieję, że po pandemii będziemy mogli z powrotem wrócić na normalna drogę rozwoju. Niestety, Rosja z wojną na Ukrainie nam w tym przeszkodziła" - powiedział Duda.

"Ale chciałem życzyć wszystkim moim rodakom optymizmu, takich właśnie spokojnych i błogosławionych Świąt. Żeby trochę spokoju ducha wlało się do serca" - podkreślił prezydent.

Wskazał, że Święta Wielkanocne mają szczególny wymiar, bo symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią i odrodzenie. "To są też święta wiosenne, kiedy przyroda odradza się do nowego życia w takim stałym cyklu. Ten cykl życia jest stały. Życie, nawet po najtrudniejszych momentach, zawsze się odradza i chciałbym, by wszyscy głęboko w to wierzyli ,i chciałbym, by na ten czas świąteczny z takim nastawieniem i z takim spojrzeniem poszli" - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent życzył też Polakom spokoju w domach. "Nawet, jeśli będą jakieś dyskusje polityczne, to proszę, żeby to były dyskusje spokojne. A najlepiej może uwolnić się od wszystkich takich tematów i po prostu spokojnie troszkę odpocząć, nabrać dystansu, wziąć taki głęboki oddech. Takich właśnie spokojnych, dobrych, rodzinnych błogosławionych Świąt wszystkim życzę" - podkreślił.