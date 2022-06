Prezydent: cieszę sie z porozumienia w parlamencie i w ramach UE

Wyrażam wielką satysfakcję, że przygotowana przeze mnie nowelizacja ustawy o SN doprowadziła do porozumienia na szczeblu parlamentarnym i w ramach UE; Komisja Europejska wczoraj anonsowała swoją pozytywną opinię do polskiego KPO - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

W Belwederze odbyło się w czwartek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Szefowa KE przebywa w Polsce w związku z zaakceptowaniem przez Komisję Krajowego Planu Odbudowy.

Na wspólnej konferencji prasowej z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i premierem Mateuszem Morawieckim, prezydent wyraził wielką satysfakcję, że zainicjowana przez niego nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym dotycząca odpowiedzialności zawodowej sędziów, doprowadziła do porozumienia zarówno na szczeblu parlamentarnym, jak i w ramach UE.

Duda przypomniał, że Komisja Europejska w środę anonsowała swoją pozytywną opinię do polskiego Krajowego Planu Odbudowy. "Cieszę się, że ma to wszystko razem przełomowe znaczenie także i dla uzyskania przez Polskę w przyszłości środków, które będą prowadziły do nowoczesnej gospodarki, do stworzenia szansy, żeby Polska była nowocześniejsza, żeby nowocześniejsza była też UE" - powiedział prezydent.

Europa jest nasza wspólna - wszystko to, co jest w ramach Unii Europejskiej sukcesem Polski, jest także sukcesem UE, a to, co jest sukcesem UE, jest też sukcesem Polski - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, gdy Polska się rozwija, korzystają z tego także mieszkańcy innych krajów.

Środki z KPO przyczynią się do budowy lepszego świata

Środki z Krajowego Planu Odbudowy będą służyły dobru wspólnemu; infrastruktura, którą sfinansują, będzie się przyczyniać do budowy lepszego świata - powiedział Andrzej Duda.

"Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że ostatecznie Krajowy Plan Odbudowy zostanie zaakceptowany, że te środki będą mogły być dla dobra wspólnego także w naszym kraju wykorzystane i że ta infrastruktura, która powstanie, będzie po prostu mogła służyć ludziom, będzie mogła służyć nam wszystkim w Unii Europejskiej i będzie przyczyniać się do budowy lepszego świata" - powiedział prezydent.

Andrzej Duda podczas późniejszej wspólnej konferencji prasowej podziękował szefowej KE za obecność w Warszawie. "Chcę ogromnie podziękować za spotkania, które miałem przyjemność z nią odbyć w ostatnim czasie, poczynając od tego pierwszego spotkania w Brukseli, kiedy projekt (nowelizacji ustawy o SN - red.) został złożony, kiedy omawialiśmy razem ten projekt, gdy mówiłem, jakie są jego założenia i że w gruncie rzeczy korespondują z tzw. kamieniami milowymi zgłaszanymi w ramach KE" - powiedział.

Podkreślił, że Ursula von der Leyen, działając jako przewodnicząca Komisji, "uczyniła tak wiele, by ten przełom mógł nastąpić, by ten dzisiejszy dzień także i (aby) to nasze dzisiejsze spotkanie tu było możliwe".

Dziękował również za wkład premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego współpracownikom, "za negocjacje, które przez cały ten czas prowadzili", a także wszystkim, którzy w parlamencie prowadzili prace nad zaproponowanymi rozwiązaniami. Podkreślił, że doprowadziło to "do zgodnych decyzji parlamentu, a w efekcie - prowadzi nas także do porozumienia na szczeblu europejskim".