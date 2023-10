Prezydent deklaruje: będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań; nie zejdę z tej drogi

Będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały przez ostatnie lata zrealizowane; ja z tej drogi nie zejdę - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Wymienił w tym kontekście m.in. program 500 plus, kolejne świadczenia emerytalne, podwyższanie płacy minimalnej.

- Dzięki zrealizowanym w ostatnich latach postulatom i zamierzeniom, Polska wygląda obecnie nieporównywalnie lepiej niż w 2015 r. - powiedział w Spale prezydent Andrzej Duda.

- Będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały przez ostatnie lata zrealizowane; ja z tej drogi nie zejdę - podkreślił Andrzej Duda.

- Niezależnie od obrotu wydarzeń związanym z wyborami, PiS będzie stać na straży praw pracowniczych, polityki społecznej i prorodzinnej - zapowiedział z kolei w Spale premier Mateusz Morawiecki.

"Co do jednego absolutnie, powtarzam, bo zobowiązywałem się już kilkukrotnie wcześniej - choćby składając swoje prezydenckie ślubowanie - że będę konsekwentnie i spokojnie realizował tę politykę, do której zobowiązywałem się w czasie kolejnych kampanii wyborczych, w porozumieniach podpisywanych przez mnie z "Solidarnością", w tym, co mogliście państwo oglądać także i w mojej służbie dla Rzeczypospolitej przez ostatnie lata" - powiedział prezydent, który uczestniczył w Spale XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność".

"Możecie być państwo pewni, że ja z tej drogi nie zejdę" - zapewnił Andrzej Duda. Mówił, że oznacza to, że będzie bronił tych wszystkich ustaleń i swoich zobowiązań, które zostały przez ostatnie lata zrealizowane i które dzisiaj stanowią część polskiego systemu prawnego. Wymieniał w tym kontekście m.in. program 500 plus, kolejne świadczenia emerytalne, "solidne" waloryzacje emerytur, podwyższanie płacy minimalnej.

"Będziemy z całą pewnością nadal pracowali razem, będę czynił, co w mojej mocy, żeby Rada Dialogu Społecznego jak najlepiej pracowała i żeby była traktowana poważnie, tak jak ja ją poważnie traktowałem przez wszystkie lata swojej prezydentury. Tak jak była do tej pory poważnie traktowana, tak będę czynił wszystko, by była traktowana również i teraz, kiedy mamy nowy rozdział w naszej polityce po wyborach parlamentarnych" - podkreślił również Duda.

Prezydent, nawiązując do ostatnich wyborów parlamentarnych, zwrócił uwagę, że kolejki pod lokalami wyborczymi można było obserwować do późnych godzin nocnych. "Frekwencja była gigantyczna, Polacy się wypowiedzieli, będziemy dalej realizowali konsekwentnie politykę" - powiedział prezydent.

Prezydent Duda: Polska wygląda obecnie nieporównywalnie lepiej niż w 2015 r.

"Dziękuję za zaproszenie na ten niezwykle ważny, kolejny zjazd największego związku zawodowego w naszym kraju, ale też śmiało mogę powiedzieć: symbolu polskiej wolności. Dziękuj także za miłe słowa pod adresem mojej służby dla Rzeczypospolitej przez ostatnie lata, realizowanej w ogromnym stopniu w porozumieniu i we współpracy z NSZZ Solidarność"- wskazał prezydent.

Andrzej Duda akcentował, że dzięki zrealizowanym postulatom i zamierzeniom, Polska dzisiaj wygląda nieporównywalnie lepiej niż wyglądała w 2015 r., kiedy został wybrany na urząd prezydenta RP.

Wśród działań wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego "wcześniej podniesionego ze złamaniem zobowiązań wyborczych"; likwidację "syndromu pierwszego dnia", czyli sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia pracownika bez podpisanej umowy, a także wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej.

Prezydent mówił też m.in. o wprowadzeniu pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, szczególnie w policji. Andrzej Duda zwracał też uwagę na "społeczną gospodarkę rynkową, system sprawiedliwego podział dóbr w społeczeństwie".

"Jeśli ktoś, na przestrzeni ostatnich lat miał jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, czy zadania, które przyjmuje na siebie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w istocie są działaniami progospodarczymi, prospołecznymi, to nie mam żadnych wątpliwości, że ostatnie lata, pokazały dobitnie, że tak właśnie jest"- zaznaczył.

Wskazał m.in. na realną poprawę warunków życia w Polsce, a także powrót ogromnej rzeszy ludzi, którzy na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wyjechali za granice szukać dla siebie szansy i pracy. Wymienił też działania mające chronić miejsca pracy w czasie pandemii, a także pomoc po agresji Rosji na Ukrainę.

Premier: niezależnie od wyniku wyborów, PiS będzie stać na straży praw pracowniczych

"Niezależnie od obrotu wydarzeń związanego z ostatnimi wyborami, formacja którą mam zaszczyt reprezentować, Prawo i Sprawiedliwość będzie stała na straży praw pracowniczych. Będzie stała również na straży polityki społecznej i prorodzinnej" - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki na XXXI Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność".

Premier podkreślił, że nie dopuści do odebrania "zdobyczy współczesności", które zmieniły kraj i "de facto uczyniły ludzi wolnymi". "Wolny wybór bez możliwości włożenia czegoś do garnka albo z koniecznością wiązania końca z końcem od pierwszego do pierwszego jest do pewnego stopnia iluzją" - ocenił.

"Będziemy stali również na straży tych wszystkich zmian, które wprowadziliśmy" - powiedział szef rządu wymieniając m.in. wielkie obniżki podatków, wzrost minimalnej stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak zaznaczył, dzięki tym zmianom "miliony pracowników, ludzi pracy może dzisiaj godniej żyć".

"Bo naszym podstawowym przewodnikiem był właśnie świat ludzi pracy. To wy tworzyliście poszczególne punkty naszego programu, my byliśmy im wierni i razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą konsekwentnie realizowaliśmy ten program" - powiedział premier.