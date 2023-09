Prezydent dla PAP: jeżeli nowy rząd będzie działał na szkodę obywateli, to będę te działania blokował

Jeżeli nowy rząd będzie realizował zobowiązania podjęte przeze mnie wobec obywateli, to będę wspierał jego działania, niezależnie od tego, jaki to będzie rząd. Jeżeli będzie to działanie wbrew obywatelom, na ich szkodę, to będę te działania blokował - podkreślił w czwartek w Studiu PAP prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda w wywiadzie dla PAP pytany był m.in. o słowa lidera PO Donalda Tuska, który powiedział: "Po wygranych przez opozycję wyborach sytuacja w relacji przyszły rząd - prezydent zmieni się diametralnie. Jestem przekonany, że skłonimy prezydenta Andrzeja Dudę do współpracy".

Prezydent podkreślił, że takie zapowiedzi "przyjmuje ze stoickim spokojem". "Wygrałem wybory prezydenckie dwukrotnie. W każdych z tych wyborów były dwie tury głosowań - wszystkie te głosowania ja wygrałem, dlatego że idę z podniesioną głową, składam swoje zobowiązania, dopełniam tych zobowiązań i mogę absolutnie obiecać moim rodakom, że nadal będę swoje zobowiązania realizował" - zapewnił Andrzej Duda.

"Jeżeli to będzie realizacja tych zobowiązań, które zostały podjęte przeze mnie wobec obywateli - będę wspierał działania rządu, niezależnie od tego, jaki to rząd będzie. Jeżeli będzie to działanie wbrew obywatelom, jeżeli będzie to działanie na szkodę obywateli - będę te działania blokował i będę w tym konsekwentny od początku do końca" - zaznaczył prezydent.

Pytany, czy w obecnej kampanii wyborczej coś go zaskoczyło, Andrzej Duda odparł: "Nic mnie nie zdziwiło". "Spodziewałem się, że może dochodzić do ostrych utarczek słownych" - przyznał. "Uważam, że jeszcze wszystko jest w ramach norm politycznych. Uważam, że te normy jeszcze nie zostały przekroczone, z czego, nie ukrywam, jestem zadowolony, choć niektórzy narzekają, że temperatura kampanii jest duża" - powiedział.

"Pamiętajmy, że ta kampania toczy się w trudnych warunkach. Nie ukrywam, że tej kampanii się obawiałem i obawiam" - zaznaczył. "Nie jest dla nikogo tajemnicą, że mogą być próby z zewnątrz wpływania na przebieg naszej kampanii. Obserwujemy też zresztą brutalne zagraniczne naciski, jak choćby przewodniczącego EPP pana (Manfreda) Webera, który jednoznacznie zaatakował polskie władze i wprost próbuje wpłynąć na wynik wyborów w Polsce, co uważam jest absolutnie nie do przyjęcia - zwłaszcza, jeżeli robi to przedstawiciel Niemiec - więc jest to coś, co jest po prostu niesmaczne" - ocenił prezydent.

"Obawiam się również wpływów takich, które będą przekroczeniem wszelkich granic, również legalnego działania, w sposób nieotwarty - tak, jak obawiamy się różnego rodzaju wpływania poprzez internet, oddziaływanie hakerów, tego typu działania ze strony obcych wywiadów. Takie niebezpieczeństwo istnieje" - ocenił prezydent.

"Pamiętajmy, że za naszą wschodnią granicą toczy się brutalna wojna, którą Rosja rozpoczęła przeciw niepodległej suwerennej Ukrainie" - przypomniał Andrzej Duda.