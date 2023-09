Prezydent dla PAP: w ONZ będę mówić o Ukrainie, bezpieczeństwie i celach polskiej prezydencji w UE w 2025 r.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ będę mówić o celach zrównoważonego rozwoju, o agendzie ONZ, o Ukrainie, planach współpracy międzynarodowej w sferze bezpieczeństwa i o celach polskiej prezydencji w UE w 2025 r.; to będzie trzon mojego tegorocznego wystąpienia - powiedział w czwartek PAP prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreślał, jeżeli prezydent USA Joe Biden będzie wtedy w Nowym Jorku, to "na pewno będzie sposobność, by choć na moment się spotkać".

Prezydent był pytany o swoją wizytę 17-21 września w USA i o udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie ma zabrać głos jako jeden z pierwszych; dopytywano go jakie kwestie chciałby podkreślić w swoim przemówieniu.

Andrzej Duda zaznaczył, że będzie jednym z pierwszych pięciu mówców Zgromadzenia. "Będziemy mówili o celach zrównoważonego rozwoju, będziemy mówili o agendzie ONZ, bo oczywistą sprawą jest to, że tam o tym się mówi. Faktem jest, że my dzisiaj wpisujemy się w tę agendę i realizujemy ją, więc mogę o tym mówić z dumą. Pod tym względem polska polityka realizowana jest mogę powiedzieć, że wręcz znakomicie" - powiedział.

"Poza tym na pewno będziemy mówili o Ukrainie, na pewno będziemy także mówili o naszych planach współpracy międzynarodowej także jeśli chodzi o rozwój także i sfery bezpieczeństwa, więc będę też chciał mówić o celach polskiej prezydencji w ramach UE w 2025 r. Będziemy mówili o tym, co na przyszłość, więc to na pewno będzie taki trzon mojego tegorocznego wystąpienia" - podkreślił prezydent.

Dopytywany, czy poruszona zostanie także kwestia bezpieczeństwa, w tym sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, Andrzej Duda powiedział: "wszystko oczywiście będziemy musieli omówić, to kwestia bardzo ważna, związana także z polityką migracyjną". "To jest wojna w jakimś sensie hybrydowa, którą wytoczyły nam niestety władze białoruskie pchając migrantów na naszą granicę. My bronimy nie tylko naszej granicy, my bronimy granicy UE, my bronimy granicy strefy Schengen, my realizujemy nasze zobowiązania europejskie" - powiedział Duda.

Jak zauważył, "to jest bardzo trudna służba naszych funkcjonariuszy straży granicznej, naszych policjantów, naszych żołnierzy, za którą on jest im ogromnie wdzięczny i która zasługuje na szacunek całego społeczeństwa".

Pytany o możliwe rozmowy - formalne i nieformalne - podczas tego wydarzenia, na przykład z prezydentem USA Joe Bidenem, Duda zaznaczył, że "na pewno będzie mnóstwo rozmów". "Sądzę, że będzie jakaś sposobność, by zamienić choć kilka zdań z prezydentem Joe Bidenem, choć ja należę do tych przywódców, którzy z panem prezydentem Joe Bidenem w ostatnich latach spotykali się najczęściej" - zaznaczył.

"Ale jeżeli tylko pan prezydent Joe Biden będzie w Nowym Jorku, na pewno będzie sposobność, by choć na moment się spotkać" - powiedział. Zaznaczył, że na Zgromadzenie przyjeżdża większość światowych przywódców, a oni wszyscy znajdują się "praktycznie w jednym miejscu", w ramach jednego kompleksu budynków.

"Więc my się tam po prostu spotykamy. Poza normalnymi, zaplanowanymi z góry spotkaniami bilateralnymi, odbywa się mnóstwo spotkań kuluarowych. Spotykamy się na korytarzach; dziennikarze czasem się śmieją, że +spotkali się przy windzie+, czy +spotkali się przy wejściu do sali+. Ale to jest zawsze sposobność do tego, by parę zdań na najważniejsze tematy wymienić czy przypomnieć sobie o pewnych sprawach, co do których jesteśmy umówieni. Więc każde takie spotkanie, choćby najkrótsze, ma znaczenie" - podkreślił prezydent.

Zgromadzenie Ogólne ONZ to jeden z sześciu organów głównych tej organizacji, utworzony na mocy Karty Narodów Zjednoczonych. Zbiera się ono na doroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się w drugi wtorek września oraz sesje nadzwyczajne, zwoływane na żądanie sekretarza generalnego lub większości członków (dotychczas odbyły się 24 sesje nadzwyczajne). 77. sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpoczęła się we wtorek, 13 września i ma potrwać do 27 września. Na Zgromadzeniu każde państwo ma jeden głos. Każde wystąpienie musi zostać wcześniej zgłoszone.

Całość wywiadu PAP z prezydentem Dudą dostępna jest na portalu pap.pl oraz na profilu PAP na Facebooku.