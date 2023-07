Prezydent do dowódców WP: budujecie polską pozycję w NATO

Jesteście głównym argumentem i siłą, jaką Rzeczpospolita wnosi do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Budujecie polską pozycję w NATO - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas odprawy kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych w przeddzień szczytu NATO w Wilnie.

W podwarszawskim Legionowie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz premiera Mateusza Morawieckiego odbywa się odprawa kierowniczej kadry MON i sił zbrojnych w przeddzień szczytu NATO w Wilnie.

Prezydent podkreślił, że odprawa ma charakter nadzwyczajny i została zwołana nie tylko w celu omówienia bieżących kierunków działań i rozwoju sił zbrojnych, ale także jest ona najważniejszym spotkaniem z udziałem przedstawicieli dowódców Wojska Polskiego w przeddzień szczytu NATO w Wilnie.

Prezydent zaznaczył, że to drugi szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbywa się trakcie wojny w Ukrainie.

"Jesteście państwo głównym argumentem i siłą, jaką Rzeczpospolita wnosi do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Budujecie polską pozycję w NATO" - powiedział prezydent zwracając się do kadry kierowniczej sił zbrojnych.

"Szczególne ważne było dla mnie spotkać się właśnie z państwem, z panami generałami, którzy niosą największy ciężar dowodzenia na swoich barkach, po to, żeby przedyskutować wszystkie kwestie związane z naszym bezpieczeństwem w kontekście zbliżającego się szczytu NATO i bezpieczeństwem naszej części Europy i świata, ale też dlatego, że państwa służba jest dla mnie również i zobowiązaniem, by zabiegać, także i w sensie politycznym, o jak najsilniejsze gwarancje bezpieczeństwa dla Polski. To jest nasze zadanie" - podkreślił Andrzej Duda.