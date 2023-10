Prezydent: do ewakuacji z Izraela kierujemy samoloty transportowe z Sił Powietrznych

Do przeprowadzenia ewakuacji Polaków przebywających w tej chwili w Izraelu kierujemy samoloty transportowe z Sił Powietrznych. Żołnierze naszych wojsk specjalnych zapewnią ochronę załadunku oraz bezpieczeństwo na pokładach - napisał w niedzielę prezydent Andrzej Duda.

Wcześniej szef MON Mariusz Błaszczak informował, że Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. "Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - podawał.

Natomiast wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński pisał: "Nie zostawiamy naszych rodaków w potrzebie. Za kilka godzin wystartuje samolot, który ewakuuje Polaków oczekujących na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie".

"Do przeprowadzenia ewakuacji Polaków przebywających w tej chwili w Izraelu kierujemy samoloty transportowe z Sił Powietrznych. Żołnierze naszych wojsk specjalnych zapewnią ochronę załadunku oraz bezpieczeństwo na pokładach. Działamy tak, by wszyscy nasi rodacy mogli spokojnie wrócić do domu" - napisał natomiast w niedzielę wczesnym popołudniem na platformie X (dawniej Twitter) prezydent Duda.

W sobotę, ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Armia izraelska poinformował w niedzielę rano, że w ośmiu miejscach trwają starcia z bojownikami Hamasu na południu Izraela. O "zażartych walkach" powiadomiło też zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady al-Kassama.