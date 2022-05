Prezydent podziękował funkcjonariuszy SG za okazanie serca sąsiadom z Ukrainy

Okazaliście wielkie serce i zrozumienie naszym sąsiadom z Ukrainy; stworzyliśmy niezwykłą relację między nami, a naszymi sąsiadami z Ukrainy, którzy teraz walczą o swoją wolność - powiedział prezydent Andrzej Duda zwracając się do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W czwartek prezydent wziął w Koszalinie udział w obchodach Święta Straży Granicznej.

Podziękował funkcjonariuszom za okazanie serce sąsiadom z Ukrainy i podkreślił, jak ważne jest to dla nas także i "na przyszłość, na następne dziesięciolecia, a może i stulecia, w każdym razie z całą pewnością na pokolenia". Dodał, że stworzyliśmy "niezwykłą relację między nami a naszymi sąsiadami z Ukrainy, którzy dziś walczą o swoją wolność, niepodległość, o swoje państwo".

"Dziękuję, żeście wyciągnęli rękę do ich dzieci, do ich żon, do ich matek, do tych wszystkich, którzy przybyli do naszego kraju, przechodzili przez nasza granicę. Nie mam żadnych wątpliwości, że tym razem od tych ludzi spotkały was łzy wdzięczności i wzruszenie" - mówił Duda.

Prezydent podziękował wszystkim, którzy bezpośrednio stykali się z uchodźcami. "Przez naszą granicę w ciągu de facto trzech miesięcy przechodzi prawie 3,4 mln ludzi. Coś niewyobrażalnego. W szczycie 170 tys. ludzi dziennie. Wydawało się, że nie da rady tego zrobić, a stanęliście na wysokości zadania" - powiedział.