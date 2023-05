Prezydent do funkcjonariuszy SG: Jesteście jednym z filarów bezpieczeństwa kraju

Dziękuję, że w niezachwiany sposób realizujecie swój podstawowy obowiązek, jakim jest strzeżenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej i bezpieczeństwa jej obywateli powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w Krakowie podczas obchodów święta Straży Granicznej.

Prezydent podkreślił, że latem 2021 r. zaczął się niezwykły czas próby dla funkcjonariuszy SG. "Tylko w 2021 r. 40 tys. razy uniemożliwiliście państwo przekroczenie nielegalne granicy, w 2022 r. to było ponad 16 tys., w tym roku to już jest 8,5 tys. razy" - przypomniał prezydent.

"Chce zapewnić, że absolutna większość polskiego społeczeństwa z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością patrzy na Państwa i ocenia państwa codzienny trud i wysiłek" - oznajmił.

Dodał: "Jesteście Państwo jednym z filarów bezpieczeństwa naszego kraju i przede wszystkim nas wszystkich. To dzięki temu Polacy mogą spać spokojne, pracować spokojnie, spokojnie posyłać dzieci do szkoły".

Prezydent Duda wyraził uznanie i wdzięczność dla funkcjonariuszy SG za pomoc niesioną uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną, "którzy wciąż przybywali przybywają do naszego kraju, po to by tu się schronić".

"Dziękuję także za to, że na odcinku granicy z Białorusią (…) uratowaliście państwo życie wielu nielegalnym migrantom ratując ich często z narażeniem swojego życia i zdrowia, znajdując ich w nocy w lasach, ratując ich od hipotermii, od niechybne śmierci" - oznajmił.

Andrzej Duda podziękował SG również za współpracę z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi, "które w odpowiedzialny sposób starają się realizować swoje zadania".

autorzy: Wojciech Kamiński, Julia Kalęba

