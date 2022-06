Prezydent do funkcjonariuszy SOP: dziękuję za waszą niezwykle profesjonalną służbę

Służba w SOP nie jest łatwa, wymaga niezwykłego profesjonalizmu, hartu ducha, odwagi i inteligencji, składam państwu za tę służbę wielkie ukłony i podziękowania - powiedział w poniedziałek do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, w dniu ich święta, prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek, w południe na dziedzińcu Belwederu rozpoczęły się Obchody Święta Służby Ochrony Państwa, z udziałem prezydenta i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Duda w wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom SOP za służbę realizowana na rzecz Rzeczypospolitej, często przez wiele lat oraz za zapewnianie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie. "Czas jest trudny, wojna na Ukrainie stanowi dobitny dowód tego, że architektura bezpieczeństwa w naszej części Europy i świata uległa dramatycznemu pogorszeniu" - zwrócił uwagę Duda.

Przypomniał, że po zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza w 1922 r. została powołana służba, której następcą jest Służba Ochrony Państwa. "Nie jest to służba łatwa z bardzo wielu powodów, po pierwsze dlatego, że wymaga niezwykłego profesjonalizmu, hartu ducha, odwagi, przygotowania, tężyzny fizycznej, sprawności i wielkiej inteligencji, po to, by wykonywać ją dobrze" - mówił prezydent.

Dodał, że służba w SOP jest bardzo trudna nie tylko dla funkcjonariuszy, ale także dla ich rodzin. "Wielkie ukłony i podziękowania składam państwu ja osobiście, moi najbliżsi i ja także w imieniu wszystkich tych, których na co dzień państwo chronicie" - powiedział do funkcjonariuszy prezydent.

Podczas obchodów święta odbyła się także promocja na pierwszy stopień oficerski - podporucznika oraz wręczenie medali za długoletnią służbę.