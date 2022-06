Prezydent: do nadania Ukrainie statusu kandydata do UE trzeba przekonywać wielostronnie

Ukraińcy chcą być częścią Wspólnoty Europejskiej, o to dziś walczą; Status kandydata do UE dla Ukrainy jest bardzo potrzebny jako "symbol otwarcia" - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że trzeba do tego przekonywać i najlepiej, aby to czynić wielostronnie.

Prezydent Duda rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu w drodze z Lizbony do Rzymu. W portugalskiej Bradze, Duda rozmawiał z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą. "Przekonywałem pana prezydenta (Portugalii - PAP) do tego, że ten status kandydata dla Ukrainy, ale przede wszystkim dla społeczeństwa ukraińskiego, jest bardzo potrzebny jako symbol otwarcia" - poinformował.

Jednocześnie - jak powiedział polski prezydent - rozmowa ta dotyczyła również "realiów wojny, którą wywołała Rosja na Ukrainie". "Zgodziliśmy się absolutnie co do jednego. Do tego, że nie można pozwolić, aby Rosja pokonała Ukrainę. Ukraina musi otrzymywać pomoc humanitarną i wojskową, bo należy zrobić wszystko, aby Ukraina się obroniła" - mówił Duda.

"Ukraińcy walczą, nie chcą być częścią rosyjskiej strefy wpływów, częścią Rosji, ponieważ zdecydowali, że chcą być częścią Wspólnoty Europejskiej" - oświadczył prezydent. "Do tej wspólnoty chcą przynależeć Ukraińcy. Mają porównanie i widzą, że życie jest lepsze po tej zachodniej stronie Europy i do tej strony chcą przynależeć. Taka jest ich decyzja i o to dziś Ukraińcy walczą" - wskazał Duda.

"Stąd mój apel do przywódców wszystkich państw UE, aby zadośćuczynić temu ukraińskiemu pragnieniu i ukraińskiemu oczekiwaniu, właśnie poprzez gest, że jesteśmy otwarci i gotowi was przyjąć. Oczywiście musicie spełnić po drodze wiele warunków do pełnego członkostwa w UE, ale otwieramy wam tę drogę dziś poprzez przyznanie wam statusu państwa kandydującego" - mówił polski prezydent.

W Rzymie prezydent Duda spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Nawiązując do czekającej go rozmowy z włoskim prezydentem Duda podkreślił, że "trzeba po prostu przekonywać i najlepiej, aby było to czynione wielostronnie". "Nie po to jeżdżę, by przekonać tych, z którymi się spotykam, by oni sami popierali dla Ukrainy status kandydata do UE, ale po to by oni o ten status sami zabiegali" - zaznaczył.

"Dlatego między innymi wizyta we Włoszech, bo ja bardziej tam chcę przekonywać, by Włochy zaangażowały się w przekonanie naszych kolegów z państw UE, zwłaszcza tych wielkich, aby na ten status dla Ukrainy w najbliższym czasie się zgodzili" - mówił prezydent Duda.

Ocenił, że decyzja o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE jednocześnie pokazywałaby Rosji, że "to nie jest tak, że oddajemy wam Ukrainę". "To Ukraińcy będą decydowali, którą wspólnotę wybrać. Czy chcą wybrać wspólnotę, którą kreuje Rosja, czy chcą wybrać wspólnotę, którą kreuje Europa Środkowa i Zachodnia. To jest wybór Ukraińców, którzy są wolnym i suwerennym narodem" - podkreślił prezydent Duda. Jak wskazał, "dziś Ukraińcy swoją walką pokazują, że nie chcą być w rosyjskiej strefie wpływów".

Polski prezydent zapewnił, że na temat tych kwestii strona polska prowadzi również rozmowy z Niemcami i Francją. "Będę rozmawiał na pewno jeszcze, bo byłem o to proszony przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, z władzami duńskimi, także na temat zgody na status kandydata do UE" - przekazał.

28 lutego prezydent Zełenski podpisał wniosek o członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE opowiedzieli się prezydenci 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Słowenii, Estonii, Litwy, Bułgarii, Łotwy, Czech, Węgier, Słowacji i Chorwacji. Wezwali państwa członkowskie do umożliwienia instytucjom unijnym podjęcia kroków dla natychmiastowego przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego i rozpoczęcia procesu negocjacji.

Pod koniec maja, po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli, premier Włoch powiedział, że perspektywa szybkiego przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej spotyka się z "obiekcją" ze strony prawie wszystkich wielkich państw UE z wyjątkiem Włoch.