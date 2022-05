Prezydent do nowo powołanych członków RDS: wyzwania są duże, bo czasy są trudne

Rada Dialogu Społecznego musi się dziś pochylać nad niezwykle trudnymi problemami wynikającymi z sytuacji międzynarodowej, z wojny, która Rosja rozpoczęła na Ukrainie; wyzwania są duże, bo czasy są trudne - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Dud do nowo powołanych członków RDS.

Prezydent powołał we wtorek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim nowych członków Rady Dialogu Społecznego; w skład rady weszli: minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Witając nowo powołanych członków Rady, Duda podkreślił, że "wyzwania są duże, bo czasy są trudne". "Rada Dialogu Społecznego musi się dziś pochylać nad niezwykle trudnymi problemami, które wynikają przede wszystkim z przyczyn obiektywnych - to znaczy z sytuacji międzynarodowej, z wojny, jaką Rosja rozpoczęła ponad dwa miesiące temu na Ukrainie, z tego wszystkiego, co w związku z tym dzieje się na rynku surowcowym, na rynku paliw, na giełdach, jeśli chodzi o wartość obligacji" - wyliczał prezydent.

Jak wskazywał, to wszystko, jak i wzrastające ceny materiałów budowlanych, pogarszające się możliwości rozwojowe są problemem dla rządzących, ale niosą za sobą także ogromne problemy społeczne "w postaci impulsów inflacyjnych, których trudno się było spodziewać, a które z całą pewnością wojna wygenerowała w tym jeszcze większym stopniu". "Choć wszyscy wiemy, że przede wszystkim pochodzą one z czasów - bo wtedy to się zaczęło - gdy wydawaliśmy ogromne pieniądze na ratowanie polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki w związku z pandemią koronawirusa, z lockdownami, z którymi mieliśmy do czynienia" - kontynuował. Prezydent podkreślił, że do tego "dołożyła się wojna na Ukrainie".

"Co jest dziś wielkim zadaniem Rady Dialogu Społecznego - przy wszystkich zmianach, jakie są dziś realizowane, tych przede wszystkim zmianach o charakterze ustawowym, które pochodzą z inicjatywy rządu - to jednak prace z przedstawicielami partnerów społecznych, dyskusje z nimi, w jaki sposób te zmiany wprowadzać tak, by po pierwsze zaradzić problemom, a po drugie - by te problemy i zmiany, które wnosimy, by dobrze zadziałały na sytuację społeczną i rzeczywiście były tymi, które spełnią pokładane w nich oczekiwania" - powiedział prezydent.

Jako przykład "bardzo dobrej pracy" Rady wskazał dyskusje, które miały miejsce w lutym tego roku, "o koniecznych jednak, mimo wszystko, zmianach w pakietach związanych z podatkami, że cały szereg różnego rodzaju mankamentów, problemów, które zostały stwierdzone, po prostu wymaga zwyczajnej naprawy, póki czas ku temu".