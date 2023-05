Prezydent do Polonii: dziękuję, że niesiecie pomoc swoim współobywatelom mieszkającym na Ukrainie i na Białorusi

Dziękuję, że niesiecie swoją codzienną pracę i służbę w polskich środowiskach oraz wsparcie i pomoc swoim współobywatelom na Białorusi i na Ukrainie - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda do przedstawicieli Polonii i Polaków za Granicą podczas uroczystości z okazji ich święta.

Prezydent podkreślił podczas wtorkowych uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą na dziedzińcu Belwederu w Warszawie, że poza naszą ojczyzną mieszka ponad 20 mln Polaków, którzy - jak mówił - "pamiętają o swojej ojczyźnie i pozostają z nią w łączności".

Andrzej Duda zwrócił uwagę na trudne czasy, w których żyją obecnie nasi rodacy, ludzie o polskich korzeniach na Ukrainie i na Białorusi.

"Którzy, czy to ciemiężeni są przez białoruski reżim i nie żyją w prawdziwie wolnym, niepodległym kraju, nie mogą cieszyć się tymi wszystkimi wolnościami, którymi my możemy cieszyć się w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również i tymi, którzy żyją na Ukrainie, są obywatelami Ukrainy, którzy czy to dzisiaj z bronią w ręku bronią swojej ojczyzny, będąc żyjącymi na Ukrainie Polakami, czy mając polskie korzenie walczą w obronie czy też ich najbliższych, którzy na nich czekają z nadzieją i trwogą. Z nadzieją, że wrócą, z trwogą, jaka zawsze towarzyszy sytuacji, kiedy ktoś z najbliższych jest w niebezpieczeństwie" - powiedział prezydent.

"Dziękuję, że jesteście z nimi, dziękuję także, że niesiecie swoją codzienną pracę i służbę w polskich środowiskach, czy po prostu swoim współobywatelom na Białorusi i na Ukrainie, wsparcie i pomoc tak ważną, czy po prostu pomoc codzienną na zasadzie wyciągniętej ludzkiej ręki" - powiedział prezydent zwracając się do zebranych na uroczystości przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.