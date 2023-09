Prezydent do samorządowców: dziękuję za to, że zmieniacie na lepsze swoje małe ojczyzny

Dziękuję za to, że zmieniacie na lepsze swoje małe ojczyzny, za gospodarność i dobrą współpracę z administracją centralną przy realizacji zadań przez nią powierzonych - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do organizatorów i uczestników 3. Forum Miasteczek Polskich w Warszawie.

Prezydent - w liście odczytanym w środę przez jego doradcę prof. Dariusza Dudka - przypomniał, że liderzy społeczności lokalnych i eksperci po raz kolejny gromadzą się na Forum Miasteczek Polskich, aby rozmawiać o sprawach średnich i małych miejscowości.

"Dziękuję organizatorom za dostrzeżenie specyfiki tej grupy samorządów terytorialnych i stworzenie możliwości zintegrowania jej administracji jako środowiska reprezentującego istotną część naszego kraju i społeczeństwa. Każda okazja do wymiany doświadczeń w gronie specjalistów przyczynia się do profesjonalizacji i poprawy jakości zarządzania. W przypadku wspólnot lokalnych dodatkowo ma to bezpośredni wpływ na pomyślność mieszkańców" - zaznaczył Andrzej Duda w liście.

Dodał, że polski samorząd "staje przed wyzwaniami, które wymagają elastyczności i kompetencji zarówno od zarządzających, jak i wszystkich pracowników administracji".

"Burmistrzowie, starostowie i radni stawiają przed swoimi jednostkami coraz ambitniejsze cele. Systematycznie podnosi się jakość dróg gminnych i powiatowych, przybywa publicznych zieleńców i infrastruktury rowerowej. Takie inwestycje, realizowane szczególnie w średnich i małych miastach, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakości powietrza i komfortu życia na terenie zurbanizowanym" - napisał prezydent.

Zwrócił uwagę, że wiele samorządów realizuje też inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej. "Przy tej okazji zmodernizowano już tysiące budynków publicznych, w tym oświatowych. Oświetlenie uliczne wymienia się na energooszczędne i dzięki temu obniża koszty energii. W perspektywie długofalowej przyniesie to efekt ekologiczny, który odczują przyszłe pokolenia Polaków" - napisał prezydent.

"Gdy do tego dodamy prowadzoną w wielu miejscach kraju modernizację i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę nowych obiektów sportowych, zakupy nowoczesnego wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej, atrakcyjną ofertę kulturalną, cyfryzację usług świadczonych przez miejscowe urzędy - zobaczymy obraz dynamicznie rozwijającej się i innowacyjnej Polski Lokalnej" - zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że z wielkim uznaniem obserwuje aktywność i dokonania samorządowców. "Spotkania, takie jak obecne, sprzyjają wymianie doświadczeń i przyczyniają się do profesjonalizacji służby publicznej. Uczestnicy Forum są liderami miejscowych społeczności, a zarazem specjalistami w dziedzinie administracji lokalnej" - zaznaczył.

Andrzej Duda podziękował też uczelniom wyższym, które prowadzą studia z zakresu samorządu terytorialnego. "Dostępność oferty kształcenia kierunkowego ma istotny wpływ na sukcesy wielu polskich miasteczek: - ocenił.

"Serdecznie dziękuję za to, że zmieniają Państwo na lepsze swoje małe ojczyzny. Dziękuję za gospodarność i dobrą współpracę z administracją centralną przy realizacji zadań przez nią powierzonych. Dziękuję państwu również za wkład w polską demokrację, która umacnia się w znacznej mierze dzięki inicjatywom umożliwiającym mieszkańcom wpływanie na sprawy publiczne. Doświadczenie wagi każdego głosu w wyborze projektów do budżetu obywatelskiego, konsultacjach społecznych i referendach lokalnych buduje poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, wzmacnia zaufanie do procedur demokratycznych i motywuje do aktywności także w wyborach krajowych" - napisał.