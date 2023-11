Prezydent do senatorów: bierzecie na swoje barki współodpowiedzialność za stan państwa

Bierzecie na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa, za treść i jakość jego praw - powiedział w poniedziałek do senatorów prezydent Andrzej Duda podczas inauguracyjnego posiedzenia Senatu XI kadencji.

W swoim wystąpieniu pogratulował senatorom wyboru na tę funkcję.

"Zobowiązując się rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli oraz przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, biorą Państwo na swoje barki współodpowiedzialność za stan naszego państwa, za treść i jakość jego praw, za jego godność, siłę, bezpieczeństwo i pomyślny rozwój, za jakość i trwałość więzi łączących Polaków w kraju i za granicą" - powiedział do senatorów Andrzej Duda.

Życzył im, by świadomość wagi tego zadania motywowała ich do sumiennej pracy na sali plenarnej, w komisjach i okręgach wyborczych, a także w kontakcie z wyborcami. "Życzę, by wykonywali ją Państwo w sposób, który przysporzy Senatowi należnego prestiżu i autorytetu, budowanego dotąd przez Państwa poprzedników - wśród których znalazło się wiele z najwybitniejszych osobistości polskiego życia publicznego ostatnich dekad" - wskazał prezydent.