Prezydent do strażaków: dziękuję za służbę Rzeczpospolitej (aktualizacja)

Chcę ogromnie podziękować wam za służbę Polsce; jesteście absolutnie podstawowym, obok Wojska Polskiego i Policji, elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i nas wszystkich - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.

W czwartek na Pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka, podczas których prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe oraz awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, a szef MSWiA Mariusz Kamiński pamiątkowe szable.

Akty mianowania na stopnie generalskie nadbrygadiera otrzymali: opolski komendant wojewódzki st. brygadier Krzysztof Kędryk, lubuski komendant wojewódzki st. brygadier Patryk Maruszak, mazowiecki komendant wojewódzki st. brygadier Jarosław Piotrowski oraz podlaski komendant wojewódzki st. brygadier Sebastian Zdanowicz.

Za wybitne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej i działalność społeczną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski prezydent odznaczył komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, a Srebrnym Krzyżem Zasługi jego zastępcę nadbrygadiera Krzysztofa Hejduka, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi Odznaczony został st. brygadier Adam Krasuski.

Minister SWiA Mariusz Kamiński nadał stopień młodszego kapitana 341 funkcjonariuszom PSP.

Zwracając się do strażaków prezydent Andrzej Duda podziękował im za służbę Rzeczypospolitej. "Jesteśmy tu, by podziękować. My, przedstawiciele najwyższych władz RP, jesteśmy tu dziś z państwem, z wami, (...) po to, by powiedzieć +dziękuję+ w dniu waszego święta. (...) Chcę ogromnie podziękować za służbę Rzeczpospolitej" - powiedział.

Prezydent zauważył, że interwencje strażaków dotyczą nie tylko pożarów, ale i innych problemów związanych z bezpieczeństwem. "Jesteście zatem absolutnie, fundamentalnie podstawowym, obok Wojska Polskiego i Policji, elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i nas wszystkich" - zaznaczył.

Przypomniał, że strażacy wykonują również służbę poza granicami Polski. "Pomagaliście gasić pożary lasów w Grecji, w zeszłym roku pomagaliście gasić pożary lasów we Francji, pomagaliście naszym sąsiadom, Czechom. W tym roku służyliście pomocą ofiarom trzęsienia ziemi, straszliwego kataklizmu w Turcji. Uratowaliście życie 12 osobom, wydobywając je spod gruzów zawalonych budynków" - wyliczał prezydent.

Obecna na uroczystości marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaznaczyła, że w Dniu Strażaka w całej Polsce z najmniejszych nawet miejscowości płyną podziękowania, gratulacje i słowa uznania dla strażaków PSP i OSP.

"Strażaka można poznać po tym, że on biegnie tam, skąd inni uciekają. Uciekają przed nieszczęściem, niebezpieczeństwem, przed wojną, przed powodziami, huraganami, a jesteście tam wy. To właśnie wy dajecie nam ogromne poczucie bezpieczeństwa. Często widzicie też śmierć, patrząc na wypadki drogowe. Tam też jesteście zawsze pierwsi" - mówiła Witek.

Zaznaczyła, że służba w straży pożarnej jest wyjątkowa, bo oprócz wielkiej sprawności fizycznej wymaga też odpowiedniej kondycji psychicznej. "To jest trudna, odpowiedzialna i często niebezpieczna służba. Niesiecie pomoc innym, narażając często własne zdrowie i własne życie" - powiedziała.

Marszałek Sejmu podziękowała też strażakom za ich oddanie oraz pogratulowała wszystkim odznaczonym, nominowanym i awansowanym na wyższe stopnie oficerskie.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił natomiast, że strażacy są częścią fundamentu bezpieczeństwa państwa polskiego. Szef rządu wskazywał, że codziennie na dźwięk syren straży pożarnej mocniej biją ludzkie serca z obawy, co może się stać lub co się wydarzyło - pożar, wypadek, powódź, ale - jak zaznaczył - także mocniej biją ludzkie serca z wdzięczności za męstwo i odwagę.

"Na dźwięk tych syren rodzą się bohaterowie. Zwykli chłopcy, panowie, kobiety, dziewczyny zamieniają się w osoby, które gotowe są ryzykować swoje życie i zdrowie dla dobra wspólnoty, dla dobra drugiego człowieka. To jest coś niesamowitego, coś przepięknego, coś, za co jesteśmy wszyscy ogromnie wdzięczni. Dziękujemy wam" - mówił premier.

Dziękował też strażakom za organizowanie życia wspólnot lokalnych, za to, że często są na straży mienia i życia, ale także, że starają "się zrobić wszystko, aby jakość usług publicznych, ich dostępność, aby organizacja naszego życia we wspólnotach lokalnych, samorządowych była na jak najwyższym poziomie".

Szef rządu dziękował też za to, że strażacy są najlepszymi ambasadora sprawy polskiej za granicą. W tym kontekście wskazał na udział strażaków w akcjach w Czechach, Francji, Szwecji czy Turcji.

Morawiecki zaznaczył, że podziękowania należą się też wszystkim szkolącym strażaków. "Za to także chcę wam podziękować, że nie tylko walczycie z żywiołem (...), ale że jesteście sami tym dobrym żywiołem, który dba o społeczności lokalne, o ich bezpieczeństwo. Myślę, że cała Polska dziękuje wam za to, że jesteście częścią fundamentu bezpieczeństwa państwa polskiego" - podkreślał.

Dziękował też rodzinom strażaków za ich wyrozumiałość i za to, że dają im siłę do akcji. "Oni również służą Rzeczpospolitej razem z wami" - mówił.

Premier zwrócił uwagę, że wraz z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim dbają, aby sprzęt, jaki trafia do strażaków był jak najnowszy. W tym kontekście wskazał, że od 2016 r. dostarczono ponad 3 tys. nowych wozów strażackich, które służą Ochotniczym Strażom Pożarnym. Zaznaczył, że w tym roku zostanie przekazana rekordowa liczba wozów strażackich dla OSP i PSP. Jak zaznaczył jest to możliwe dzięki uszczelnieniu finansów publicznych.

Z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślał, że strażacy zawsze są tam, gdzie trzeba. Dodał, że jako minister SWiA jest dumny, "że nadzoruję taką wspaniałą formację jak Państwowa Straż Pożarna".

"To wy z narażeniem własnego życia ratujecie życie, zdrowie i mienie innych obywateli. Jesteście zawsze tam gdzie trzeba. Jesteście niezawodni. Wiedzą o tym nie tylko nasi obywatele, ale również obywatele innych krajów. Byliście przy okazji międzynarodowych, niezwykle trudnych akcji wspaniałymi ambasadorami państwa polskiego i jego sprawności. To wy wróciliście niedawno z niezwykle trudnej misji w Turcji. To wy niedawno ratowaliście płonącą Francję, Grecję, Szwecję i Czechy. Pozostała tam wdzięczna pamięć o was i słowa najwyższego uznania" - mówił szef MSWiA.

Zwrócił przy tym uwagę, że skuteczność strażaków PSP wynika z wspaniałego przygotowania zawodowego, postawy, ale też ze "znakomitej współpracy z niezwykłym ruchem obywatelskim, z druhnami i druhami OSP". "Ten niezwykły ruch obywatelski to jest fenomen w skali światowej. Cały świat zazdrości nam Ochotniczych Straży Pożarnych. I to oni na co dzień we współpracy z PSP tworzą system bezpieczeństwa" - zaznaczył.

"Dziś OSP to 500 tysięcy druhen i druhów, to 16 tys. jednostek terenowych. Każdy rząd, rozsądny rząd musi wspierać takie ruchy obywatelskie i niezwykłe formacje jak PSP. Robimy to i będziemy robili" - zapewnił.

Przypomniał, że inicjatywy rządu Sejm przyjął ustawę modernizacyjną służb mundurowych do 2025 roku. "Na mocy tej ustawy zagwarantowano dodatkowe 2 miliardy złotych dla PSP na nowoczesny sprzęt, na nowe inwestycje w infrastrukturę. Chcę też przypomnieć, że co roku kilkaset samochodów ratowniczo-gaśniczych trafia do jednostek OSP. Ten rok będzie rokiem rekordowym, około 700 wozów trafi do ochotników" - dodał.

Szef PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak otwierając uroczystość zaznaczył, że ubiegły rok był rokiem rekordowym, jeśli chodzi o liczbę zdarzeń (608 tys. zdarzeń). "Co minutę w każdym miejscu Polski, o każdej porze dnia i nocy wyjeżdżali strażacy by ratować życie i mienie ludzkie" - mówił. Wśród akcji, w których uczestniczyli strażacy Bartkowiak wymienił m.in. wsparcie w ochronie wschodniej granicy, wyjazdy do skutków nawałnic, pomoc ukraińskim uchodźcom i pomoc w ratowaniu Odry.

"Te wszystkie wielkie wyzwania przyniosły też ofiary wśród naszych braci. Na służbie i podczas działań odeszło trzech strażaków ochotniczych straży pożarnych i trzech funkcjonariuszy PSP. Cześć ich pamięci" - mówił.

Podziękował też za ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy polegli na służbie oraz za ustawę modernizacyjną.

Odnosząc się do obecnych na uroczystości reprezentantów straży pożarnych z Czech, Estonii, Ukrainy i Rumunii, a także sekretarza stanu w MSW Rumunii Raeda Arafata mówił o budowaniu wspólnoty ratowniczej w Europie środkowej i wschodniej. "Szanowny panie prezydencie. Już dziś pana zapraszam na początku września na wielkie strażackie manewry międzynarodowe" - mówił.

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 r. Jego relikwie przywiózł do Krakowa w 1184 r. biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła dzielnica Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.