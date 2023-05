Prezydent do strażaków: wypełniacie chrześcijański obowiązek niesienia pomocy

Wypełnianie chrześcijańskiego obowiązku niesienia pomocy bliźniemu jest sensem ofiarnej służby i codziennej pracy strażaków - napisał do uczestników pielgrzymki strażaków na Jasną Górę prezydent Andrzej Duda.

W liście odczytanym przez doradcę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Lucjana Bełzę Andrzej Duda, pozdrowił uczestników pielgrzymki jako tych, "dla których wypełnianie chrześcijańskiego obowiązku niesienia pomocy bliźniemu jest sensem ofiarnej służby i codziennej pracy".

"Pielgrzymowanie do jasnogórskiego sanktuarium stanowi trwały element polskiego pejzażu. To miejsce w sposób szczególny łączy najistotniejsze wymiary ludzkiej egzystencji, przede wszystkim ten duchowy i religijny, ale także tożsamościowy, historyczny i patriotyczny" - podkreślił prezydent.

"Strażacy od dziesięcioleci przychodzą tu z modlitwą w intencji swoich najbliższych, ale również jako pełniący zaszczytną funkcję publiczną w ochronie przeciwpożarowej i szeroko pojętym ratownictwie, powierzają Królowej Polski los i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny oraz polecają swą strażacką służbę opiece Matki Bożej" - dodał.

Przypomniał, że ogólnopolska pielgrzymka strażaków to wydarzenie nawiązujące do tradycji strażackiego peregrynowania. "Tuż przed wybuchem II wojny światowej jasnogórskie błonia wypełniła brać strażacka, która przybyła z całej Polski na wielki zjazd straży pożarnych" - wskazał.

"18 czerwca 1939 r. przed cudownym obrazem Królowej Korony Polskiej w Kaplicy Matki Bożej ofiarowany został poświęcony ryngraf wraz ze spisaną rotą ślubowania, którą złożyło wówczas 15 tys. strażaków jako wotum strażactwa polskiego" - dodał.

"Słowa ówczesnej strażackiej przysięgi nie straciły jakiejkolwiek aktualności. I dziś, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna niosąca śmierć strach i zniszczenie, wywołują drżenie serca i wzruszenie" - stwierdził Andrzej Duda.

"Uczestniczy dzisiejszej uroczystości, funkcjonariusze i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych proszą tu, na Jasnej Górze o to, o co modlono się przed laty słowami roty: o moc i zdolność do pracy, do ofiar i poświęceń" - napisał.

"Dla współczesnych strażaków słowa te są spuścizną, której są wierni na co dzień, kiedy bronią życia i mienia swoich braci, a zwłaszcza - cytując przodków - utrwalają wszystkimi siłami potęgę ojczyzny" - zaakcentował.

"Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim strażakom za to, że są wszędzie tam gdzie natychmiastowa i profesjonalna pomoc jest niezbędna. Składam podziękowania za państwa szlachetną służbę bliźnim. Dziękuję za niesienie bezinteresownej pomocy także poza granicami naszego kraju, za działania, które umacniają pozytywnie wizerunek Polski na arenie międzynarodowej" - zakończył prezydent Andrzej Duda, zapewniając strażaków o swoim szacunku i sympatii.

Sobotnia Pielgrzymka Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę zgromadziła pod klasztornymi wałami tysiące pielgrzymów. Mszy dla nich przewodniczył bp Dariusz Zalewski z Ełku. Homilię wygłosił biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.