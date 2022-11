Prezydent do świadków wysiedleń z Zamojszczyzny: dziękuję, że mimo wszystkich przeżyć, umieliście zdobyć się na pojednanie

Chcę wam podziękować za to, że mimo wszystkiego, co przeżyliście, umieliście zdobyć się na pojednanie, w imię przyszłości - powiedział w niedzielę w Skierbieszowie (woj. lubelskie) prezydent Andrzej Duda, zwracając się do świadków wysiedleń mieszkańców Zamojszczyzny.

W Skierbieszowie prezydent uczestniczy w uroczystościach z okazji 80. rocznicy wysiedleń mieszkańców z Zamojszczyzny.

Prezydent podkreślił, że uroczystości w Skierbieszowie mają trzy najważniejsze elementy. Wskazał, że jest to oddanie hołdu i pamięci ofiarom tamtych wydarzeń, ale również "wysłuchanie tych, którzy przeżyli, świadków tamtych dni".

Trzeci element - jak mówił prezydent - to msza święta, w której "modlili się ci, którzy przeżyli tamte dni", ale także modlił się z nimi były prezydent Niemiec Horst Köhler, który w tamtym czasie tutaj się urodził".

"Ta msza święta, w której podaliśmy sobie wszyscy znak pokoju, będąca wielkim znakiem i świadectwem pojednania i przebaczenia, które przecież od tak dawna ma miejsce" - dodał Andrzej Duda.

Prezydent podziękował byłemu prezydentowi Niemiec za obecność na uroczystości.

Zaznaczył też, że jest pokoleniem wnuków "Dzieci Zamojszczyzny".

"Kiedy czytam wspomnienia uczestników tamtych zdarzeń, patrzę na śnieg leżący za oknem i uświadamiam sobie, że dokładnie 80 lat temu zaczęły się tamte dramatyczne wydarzenia. Dokładnie 80 lat temu podczas podobnej niepogody, słoty jesienno-zimowej w padającym śniegu z deszczem byli przymuszani do wsiadania na furmanki i tłoczenia się na tych furmankach zrozpaczeni ludzie, bez nadziei na jakąkolwiek przyszłość" - mówił prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że wolna, suwerenna Polska bardzo wiele zawdzięcza uczestnikom tamtych wydarzeń.

"Dziękuję wam za to, żeście przetrwali i żeście ją odbudowali i żeście ją donieśli dla mojego pokolenia i dla następnych pokoleń. Chcę wam jeszcze podziękować jeszcze za jedno - że mimo wszystkiego, co przeżyliście, mimo nieprawdopodobnego bólu, straty najbliższych, mimo niewyobrażalnego gniewu, mimo pewnie często - choć trudno i wstyd o tym mówić - nienawiści, jaka w niejednym sercu miała miejsce, umieliście zdobyć się na pojednanie, w imię przyszłości" - powiedział prezydent.

Od listopada 1942 do sierpnia 1943 r. Niemcy deportowali z Zamojszczyzny ponad 110 tys. mieszkańców regionu, którzy trafili do III Rzeszy jako przymusowa siła robocza lub do obozów koncentracyjnych. Dramatyczny los dotknął również 30 tys. "Dzieci Zamojszczyzny". Przyjmuje się, że ze wszystkich dzieci objętych przymusową akcją wysiedleńczą życie straciło ok. 10 tys., a około 4,5 tys. przeznaczono do germanizacji.