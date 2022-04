Prezydent do uczestników gali Nagrody Prometejskiej: heroiczna walka Ukraińców musi zakończyć się zwycięstwem

Jestem przekonany, że heroiczna walka Ukraińców w obronie wolności musi zakończyć się zwycięstwem dobra nad złem - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników i organizatorów uroczystości wręczenia Nagrody Prometejskiej.

Portal Niezależna.pl poinformował w czwartek, że w ramach Forum Nagrody Prometejskiej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które odbyło się w Warszawie, wręczono doroczną Nagrodę Prometejską. Tegoroczna została wręczona Obrońcom Ukrainy, a przekazano ją na ręce przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka, który był obecny na łączach internetowych.

List do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda, a odczytał go szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot.

"Nagroda Prometejska imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest zaszczytnym wyróżnieniem, niosącym istotne przesłanie. Nawiązuje ona do trudnej i chlubnej historii narodów Europy Środkowo-Wschodniej, wytrwale dążących do uwolnienia się spod rosyjskiej dominacji. Jednocześnie jest to laur odnoszący się do wyzwań bardzo aktualnych - umocnienia niepodległości naszych państw oraz pogłębienia naszej solidarności i współpracy w regionie. Ustanowienie Nagrody w 2019 roku było wartościową inicjatywą, za co raz jeszcze dziękuję jej twórcom" - napisał prezydent.

"Co roku wręczenie tych wyróżnień stanowiło ważne wydarzenie w polskim życiu publicznym - jednak obecnie, w obliczu brutalnej napaści Rosji na Ukrainę i tragicznej wojny, która toczy się u naszych wschodnich granic, dzisiejsza uroczystość ma szczególnie poruszającą wymowę" - dodał Andrzej Duda.

"Idea prometejska jest głęboko zakorzeniona w polskiej historii. Jej zasadniczą osnową jest wolność. Chcemy jej dla siebie, a zarazem szanujemy i popieramy jej pragnienie u innych, dzielących z nami wspólnotę dziejowego losu. Tak jak w wiekach wcześniejszych rywalizacja wielonarodowej Rzeczypospolitej z państwem moskiewskim była w istocie konfliktem ustrojów i kultur politycznych, z których jedna była oparta na wolności, a druga na tyranii, tak też później hasło +za wolność naszą i waszą+ stało się podstawą ruchu prometejskiego, stawiającego sobie za cel pomoc w wyrwaniu się uciemiężonych narodów spod rosyjskiego, a następnie sowieckiego dyktatu. Józef Piłsudski, jeden z głównych twórców idei prometejskiej, jakże przenikliwie zauważył: Bez względu na to, jaki będzie jej rząd, Rosja jest zaciekle imperialistyczna. Jest to zasadniczy rys jej charakteru politycznego" - przypomniał prezydent.

Zwrócił uwagę, że "dziś sprawdzają się wnikliwe, alarmujące przewidywania Prezydenta Lecha Kaczyńskiego".

"Agresja Rosji na Ukrainę jest złamaniem wszelkich cywilizowanych zasad i uderzeniem w podstawy ładu międzynarodowego. Już sama napaść zbrojna na niepodległe państwo ukraińskie w celu obalenia jego władz i zburzenia integralności terytorialnej, jest wstrząsającym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Jednak widzimy też wyraźnie, że w parze z tym idzie obłędna koncepcja wielkoruskiego szowinizmu, nawiązująca do najstraszniejszych faszystowskich wzorów. Rości sobie ona prawo do wyznaczania sfer wpływów i do podbojów, a odmawia narodowi ukraińskiemu podmiotowości, tożsamości kulturowej i własnego języka oraz formułowania suwerennych wizji rozwoju. Ten rosyjski szowinizm prowadzi do zbrodni wojennych, do ludobójstwa. Nie pogodzimy się z taką imperialistyczną ideologią, nie ustaniemy we wspieraniu napadniętych, którzy bohatersko bronią swojej wolności. Zmagająca się z agresorem Ukraina jest jednocześnie obrońcą wartości wolnego świata, jest obrońcą naszego własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa wspólnoty Zachodu. Dziś to na wschodzie Ukrainy toczy się najważniejsza w naszych współczesnych dziejach bitwa" - napisał prezydent.

"Polska i Polacy niezmiennie, solidarnie wyciągają pomocną dłoń do Ukrainy i Ukraińców. Będziemy nadal zapewniać wszelkie możliwe wsparcie oraz zabiegać o skuteczne, stanowcze działania naszych sojuszników z NATO i partnerów z Unii Europejskiej. Przyjęliśmy ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy, z których wielu znalazło gościnę w polskich domach, za co najserdeczniej dziękuję moim rodakom. Deklaruję, że każdy, kto przekracza ukraińsko-polską granicę w oczekiwaniu pomocy i schronienia, może liczyć na opiekę Rzeczypospolitej" - podkreślił prezydent Duda.

"Jestem przekonany, że heroiczna walka Ukraińców w obronie wolności musi zakończyć się zwycięstwem dobra nad złem" - dodał.