Prezydent do Wiesława Myśliwskiego: wprowadził Pan do literatury polskiej perspektywę ludową

Wprowadził Pan do literatury polskiej perspektywę ludową, z jej własną mową, doświadczeniami, pamięcią, wrażliwością i sposobem widzenia świata - napisał prezydent Andrzej Duda do Wiesława Myśliwskiego z okazji 90. urodzin pisarza.

"Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia w dniu Pańskich 90. urodzin. Z okazji tego pięknego jubileuszu pragnę wyrazić uznanie i wdzięczność za wybitny dorobek twórczy, którym wprowadził Pan do literatury polskiej perspektywę ludową, z jej własną mową, doświadczeniami, pamięcią, wrażliwością i sposobem widzenia świata" - napisał prezydent.

"W swojej prozie ukazuje Pan indywidualne losy ludzi, a zarazem historię najnowszą naszego kraju, jej dramaty polityczne i przemiany społeczne - widziane oczami mieszkańców prowincjonalnych wsi i miasteczek. Chociaż my, Polacy, w ogromnej większości wywodzimy się ze społeczności chłopskich, to związana z tym specyfika spojrzenia na dzieje ojczyste bardzo długo umykała uwadze pisarzy i czytelników. Dopiero Pańskie powieści - razem z książkami takich autorów, jak Edward Redliński i Tadeusz Nowak - stworzyły nowy nurt twórczości literackiej, wnosząc ogromnie ważne uzupełnienie do narodowego autoportretu. Dzięki temu możemy lepiej, bo w pełni poznawać siebie samych i docenić własne korzenie, często ukryte w cieniu zapomnienia" - dodał.

Prezydent podkreślił, że pisarstwo Myśliwskiego "stanowi zaprzeczenie i przekroczenie sprzeczności między tym, co lokalne i co uniwersalne". "Chociaż osadzone w konkretnych realiach historycznych, ściśle związane z czasem i miejscem, z rodzimą kulturą chłopską i narodową, Pańskie powieści zdobyły bardzo szeroką popularność również za granicą. Tłumaczone na ponad 20 języków obcych, zostały powszechnie docenione, są oczekiwane i uważnie czytane w całej bez mała Europie. Wiele doczekało się także ekranizacji filmowych, docierając do publiczności kinowej i telewizyjnej. Wszystko to czyni Pana jednym z najpopularniejszych współczesnych autorów polskich, istotnie kształtującym wyobraźnię naszej wspólnoty i obraz siebie samych w oczach własnych i cudzych" - zauważył.

"Raz jeszcze gratulując jubileuszu oraz bardzo licznych laurów literackich, chcę dziś podziękować Panu za tak wiele niezapomnianych wrażeń poznawczych i estetycznych, które przeżywamy dzięki Pańskim książkom. W tym szczególnym dniu życzę Panu satysfakcji z dokonań pisarskich, a przede wszystkim zdrowia i sił twórczych do kontynuowania pracy artystycznej" - napisał Andrzej Duda.