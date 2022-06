Prezydent do wolontariuszy: jesteście reprezentantami postaw i wartości szczególnie ważnych dla Polaków (aktualizacja)

Chcę pogratulować nagrodzonym i wyróżnionym wolontariuszom, są państwo wspaniałymi reprezentantami postaw i wartości, które są dla Polaków szczególnie ważne – podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników IV Forum Wolontariatu, które odbywa się w piątek w Warszawie.

IV Forum Wolontariatu to ogólnopolskie spotkanie z udziałem wolontariuszy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie.

List prezydenta do uczestników forum odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Jacek Siewiera. "Wolontariusz to ktoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia i oczekiwania osobistych profitów, angażuje się w pracę na rzecz innych osób, na rzecz wspólnoty, której czuje się częścią, na rzecz fundamentalnych łączących ludzi wartości" - napisał prezydent.

Dodał, że działalność wolontariacka wykracza poza więzi rodzinne i koleżeńskie, które uważamy za najbliższe, a skierowana jest do bliźnich - ludzi potrzebujących solidarności, empatii i pomocy.

"Każdy taki gest jest ogromnie cenny, ale jeszcze cenniejsza jest gotowość do długoterminowego zaangażowania" - zaznaczył prezydent.

Podziękował wszystkim współtwórcom Korpusu Solidarności, który - jak podkreślił - jest pierwszym w historii Polski programem rządowym popularyzującym wolontariat stały.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że ostatnie wydarzenia potwierdziły, że w polskim społeczeństwie jest mnóstwo dobrej energii do pomagania.

Wskazał, że tak było podczas pandemii i tak jest teraz, "kiedy rozgrywa się dramat Ukrainy napadniętej przez rosyjskich najeźdźców". Pogratulował nagrodzonym podczas forum wolontariuszom. "Są państwo wspaniałymi reprezentantami postaw i wartości, które są dla Polaków szczególnie ważne" - podkreślił prezydent.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wskazywał, jak ważna jest rola wolontariatu w życiu społecznym.

"Wolontariat to sól demokracji. Demokracja bez wolontariuszy, bez społeczników, bez społeczeństwa obywatelskiego, oddolnego zaangażowania nie może dobrze funkcjonować" - podkreślił Gliński.

Zwrócił uwagę, że praca wolontariuszy okazała się szczególnie potrzebna w pandemii i teraz w czasie wojny w Ukrainie. "W tych dwóch wymiarach wolontariusze okazali się niezbędni, okazali się takim złotem, właśnie tą solą, dzięki której funkcjonuje demokracja, funkcjonuje wspólnota ludzka" - dodał Gliński.

Zapowiedział, że Korpus Solidarności będzie dalej rozwijany. "W instytucie wolności pracujemy nad reformą Korpusu Solidarności" - przekazał wicepremier.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk poinformował, że w systemie obsługi wolontariatu zarejestrowano 96 tys. 500 godzin służby wolontariackiej.

"Uwzględniając wszystkie normy kodeksowego czasu pracy, to jest pełnoetatowa praca około 60-70 osób przez cały rok. Gdyby wartość tej pracy pomnożyć przez przeciętne wynagrodzenie to jest to około 5-6 mln zł. To nie dużo, ale zważywszy na to, że budżet naszego programu to 3,5 mln zł, to widać, że on pomimo trudnego czasu (...) przynosi jakąś wartość dodaną" - powiedział Kaczmarczyk.

Podczas gali w Belwederze wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom konkursów Wolontariusz i Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2021.

W kategorii Wolontariusz pierwsze miejsce zajęła uczennica Aleksandra Żmijewska. Drugie miejsce przypadło uczennicy Marcie Gawron, a trzecie miejsce - uczniowi Szymonowi Bobińskiemu. Wyróżnienie otrzymały Paulina Grzyb i Dominika Zemła z grupy wolontarystycznej "Pomocni NIE z przypadku, wolontariusze z wyboru".

W kategorii Koordynator Roku Korpusu Solidarności pierwsze miejsce zajęła nauczycielka Bożena Noga. Drugie miejsce przypadło emerytce Dorocie Głazowskiej-Krzywdzik, a trzecie - nauczycielce Ewie Kobyłeckiej. Wyróżnienie otrzymała nauczycielka Sandra Wawrzyniak oraz Ewelina Grzelak, Jadwiga Wąsik i Ewelina Dziedzic z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Forum Wolontariatu organizują Kancelaria Prezydenta RP i Korpus Solidarności z ramienia Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.