Prezydent do żołnierzy: dzięki waszej służbie nie tylko strzeżemy granic RP, ale jesteśmy w stanie pomagać innym

Dzięki waszej służbie, oddaniu i determinacji nie tylko strzeżemy granic RP, ale jesteśmy w stanie także pomagać innym, również przekazując uzbrojenie - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wielkanocnego spotkania z żołnierzami.

"Spotykamy się w trudnym czasie, w którym zarówno mnie, jak i panu premierowi, dowództwu, zależy na tym, żeby jak najbardziej być z państwem, być z naszymi żołnierzami. Żebyście państwo mieli poczucie tego, że ta jedność Rzeczypospolitej Polskiej, także jeżeli chodzi o prowadzenie spraw obronności państwa, Wojska Polskiego, polskiej armii, jest zachowana, jest mocna" - powiedział prezydent.

Przypomniał, że od ponad roku trwa rosyjska agresja na Ukrainę. "Zwłaszcza tutaj nie trzeba tłumaczyć, co ta sytuacja oznacza, w sensie bezpieczeństwa naszej części Europy, naszej części Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także i naszego bezpieczeństwa. Ale ten trudniejszy czas, czas wyzwania dla polskich żołnierzy Wojska Polskiego, dla najbliższych, dla polskich rodzin wojskowych, zaczął się już wcześniej; wtedy, kiedy rozpoczął się hybrydowy atak na naszą granicę. Wtedy, kiedy trzeba było iść służyć w mróz, w ciemność tych dzisiaj wschodnich rubieży Rzeczpospolitej. Tam, czy to w polu, czy na brzegu rzeki strzec granicy RP, a przede wszystkim strzec bezpieczeństwa naszych rodaków" - wskazał.

Prezydent powiedział, że to spotkanie jest okazją, by "z całego serca podziękować wszystkim żołnierzom i dowództwu, ale także ich najbliższym". "Dziękuję wam z całego serca za tę służbę niezwykle oddaną, niezwykle wydajną i tak niezwykle potrzebą w tym trudnym czasie. Dziękuję wam, że dzięki waszej służbie, waszemu oddaniu, waszej determinacji nie tylko strzeżemy granic RP, nie tylko niesiemy pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, ale jesteśmy w stanie także pomagać innym, również przekazując uzbrojenie" - ocenił prezydent.

Zaznaczył, że służbę z żołnierzami pełnią także ich najbliżsi. "Zawsze jest tak, że żołnierz służy gdzieś w polu czy za granicą, wykonuje swoje zadania, a na niego w domu czekają najbliżsi" - dodał.

Przypomniał, że Polska pomaga Ukrainie, przekazując nasze uzbrojenie. "Chciałem wam z całego serca podziękować za to, że przyjęliście, znieśliście i znosicie to, że swoje uzbrojenie, dotykane waszymi rękami, przez was pielęgnowane - pojazdy, czołgi, inne rodzaje uzbrojenia - oddajecie naszym sąsiadom, którzy bronią swojej ojczyzny, oddajecie żołnierzom Ukrainy. Dziękuję wam za to, bo wiem, że nie jest to łatwe, żeby coś, co jest moim narzędziem służby i pracy, żeby coś, z czym oswoiłem się przez miesiące, lata służby, żeby coś, o co dbałem, pielęgnowałem trafiło do innych i już nie wróciło do mnie" - mówił prezydent.

"Dziękuję wam za to, że znieśliście te trudne momenty, kiedy to uzbrojenie trzeba było przekazać. To było niezwykle ważne. Dla nas, wierzcie mi, to są i były trudne decyzje. (...) Te pierwsze były poprzedzone długimi dyskusjami, ale podejmowaliśmy je zawsze ze świadomością jednego, że tam ta broń służy obronie także Rzeczypospolitej, także nas, naszych najbliższych, naszych domów, naszych miejsc służby, naszego życia, naszej rzeczywistości, naszej przyszłości" - wskazał prezydent.