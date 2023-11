Prezydent dopełnił formalności. Mateusz Morawiecki desygnowany na premiera

Prezydent Andrzej Duda powierzył w poniedziałek wieczorem misję tworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powierzył Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu.

W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania.

Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W poniedziałek odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji, a także posiedzenie Senatu XI kadencji. Zgodnie z konstytucją, na pierwszym posiedzeniu Sejmu premier Mateusz Morawiecki podał rząd do dymisji.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w orędziu przed tygodniem, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Wskazywał wówczas, że w wyniku wyborów parlamentarnych żaden z komitetów nie zdobył samodzielnej większości. "Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu" - mówił wtedy prezydent.

"Mamy teraz przed sobą okres tworzenia rządu i chcę wszystkich zaprosić do koalicji polskich spraw" - mówił zaś w poniedziałek w Sejmie Mateusz Morawiecki po tym, jak złożył dymisję rządu. Zaprosił też wszystkich, którzy będą budowali większość parlamentarną, aby budowali rząd, który będzie starał się teraz tworzyć.

Prezydent podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dotychczasowe kierowanie rządem

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dotychczasowe kierowanie rządem.

"Powtórzę to jeszcze raz i będę to powtarzał w nieskończoność - w moim najgłębszym przekonaniu było to dobre dla Polski osiem lat. Był pan w rządzie przez całe osiem lat, przez sześć lat sprawował pan urząd premiera, wcześniej był pan ministrem finansów i wicepremierem" - powiedział Andrzej Duda zwracając się do premiera Morawieckiego. Prezydent przypomniał, że ośmioletni okres rozpoczął się, gdy Radą Ministrów kierowała Beata Szydło.

Jak zaznaczył Andrzej Duda "znakomita większość zobowiązań została dotrzymana". "To były ogromnie ważne zobowiązania. Mówiliśmy o nich wielokrotnie, mówiliśmy o nich także i dzisiaj, zarówno ja, jak i pan premier w Sejmie. To było duże zadanie, które zostało zrealizowane" - podkreślił prezydent.

"Nigdy nie zapomnę tej niezwykłej pracy z panem i z ministrami w czasie pandemii koronawirusa, w najtrudniejszych momentach, kiedy trzeba było podejmować naprawdę dramatyczne decyzje finansowe, o tym w jaki sposób przeznaczać wtedy środki finansowe (...), żeby przede wszystkim uratować miejsca pracy, gospodarkę. Wydawało się, że państwo może się zawalić. Wszystko to udało się przetrzymać dzięki umiejętności i talentowi, olbrzymiej sile ducha" - mówił prezydent Duda.