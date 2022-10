Prezydent: dostrzegam istotne możliwości zwiększenia wymiany towarowej Polski i Macedonii Północnej

Wobec załamania się architektury bezpieczeństwa i systemów współpracy ekonomicznej, ważne jest budowanie silnych relacji gospodarczych z zaufanymi partnerami; Macedonia Północna jest jednym z nich - podkreślił prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że dostrzega istotne możliwości zwiększenia wymiany towarowej między oboma krajami.

W poniedziałek w Warszawie zorganizowano spotkanie gospodarcze Polska-Macedonia Północna z udziałem prezydentów obu państw.

"Zacieśnianie współpracy gospodarczej, w tym handlowej, inwestycyjnej i biznesowej, pomiędzy Polską a Macedonią Północną jest ważnym celem, który współrealizują w dużej mierze właśnie przedsiębiorcy, inwestorzy z obu naszych krajów" - mówił prezydent.

Podkreślił, że starania Macedonii Północnej o przyjęcie do UE pozytywnie wpływają na polsko-macedońską współpracę inwestycyjną, dzięki tworzeniu coraz bardziej dogodnych i atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorców.

Zwrócił przy tym uwagę na kryzys gospodarczy, który ogarnął całą Europę i dużą część świata, wywołany najpierw przez pandemię Covid-19, a potem także przez rosyjską agresję na Ukrainę. "Skutki inwazji rosyjskiej na Ukrainę są widoczne w wielu obszarach: od bezpieczeństwa energetycznego po żywnościowe. Dla niektórych państw rosyjski rynek zamknął się, dla innych skończyły się dostawy tanich surowców energetycznych - to wszystko wpływa na nasze gospodarki" - mówił Duda.

Zdaniem prezydenta, wobec załamania się dotychczasowej architektury bezpieczeństwa i systemów współpracy ekonomicznej, szczególnie ważne jest budowanie silnych stosunków gospodarczych z odpowiednimi, zaufanymi partnerami w Europie. "Macedonia z całą pewnością dla Polski i Polaków jest jednym z nich" - podkreślił Duda.

Wskazywał, że polsko-macedońska współpraca umacnia się: polski eksport do Macedonii Północnej za siedem miesięcy 2022 r. wyniósł 88,5 mln euro, co oznacza blisko 17-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Z kolei import z Macedonii Północnej do Polski - mówił - wzrósł w tym okresie o 41 proc. i wyniósł 195,6 mln euro, natomiast wzajemne obroty towarowe zwiększyły się o 32 proc., osiągając wartość ponad 248 mln euro.

"Choć uważam te wskaźniki za satysfakcjonujące, to dostrzegam nadal istotne możliwości zwiększenia naszej wymiany towarowej" - oświadczył prezydent.

Zachęcał polskich przedsiębiorców do patrzenia nie tylko w kierunku Europy Zachodniej, ale także szukania możliwości w dobrze prosperującym rejonie bałkańskim i w ramach geograficznego obszaru Trójmorza. Jak mówił, obszary te to "idealne miejsce" do inwestowania w rozbudowę infrastruktury transportowej.

"Widzę również duży potencjał inwestycyjny dla polskich przedsiębiorców w dziedzinach takich, jak: przemysł energetyczny, w tym odnawialne źródła energii i energia geotermalna, górnictwo, poprzez wydobycie metali szlachetnych i eksploatację zasobów mineralnych, turystyka, budownictwo, ochrona środowiska, a także rolnictwo" - wyliczał prezydent.

Zapewnił także, że Polska jest otwarta na przedsiębiorców z Macedonii Północnej.