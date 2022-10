Prezydent Duda: będę rozmawiał z prezydentem Włoch m.in. o zmianie władz we Włoszech i sytuacji w Europie Wschodniej

Tematem wtorkowego spotkania z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą będzie m.in. zmiana władz we Włoszech oraz sytuacja w Europie Wschodniej - poinformował w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą we Włoszech. W poniedziałek wziął udział w forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), a we wtorek spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.

W wywiadzie w TVP Info prezydent był pytany o tematy, jakie zostaną poruszone w trakcie tej rozmowy. "Zmiana władz we Włoszech, nowy rząd, który niedługo się uformuje, ale także sytuacja w Europie Wschodniej i sytuacja na Ukrainie" - wyliczył prezydent. Dodał, że politycy będą również rozmawiać o tym, co robić, żeby Rosja wycofała się z Ukrainy.

Prezydent przyznał, że ma nadzieję na dobrą współpracę z nowym włoskim rządem i premier Giorgią Meloni. "Pani Giorgia Meloni jest młodym politykiem, młodszym ode mnie, a już bardzo doświadczonym" - podkreślił prezydent. Dodał, że znana jest z bardzo krystalicznych i jasnych poglądów. "Liczę na to, że (...) ten rząd jak najszybciej powstanie i my będziemy z powodzeniem działać" - powiedział.

Nowy rząd centroprawicy kandydatki na premiera Giorgii Meloni powstanie zapewne przed końcem października. Meloni jest liderką partii Bracia Włosi, która wygrała wybory parlamentarne we Włoszech.