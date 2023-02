Prezydent Duda: chcemy, aby w pełni zrealizowane zostały postanowienia szczytu NATO z Madrytu

Najistotniejsza część moich rozmów z szefem NATO i europejskimi przywódcami dotyczyła wzmacniania obronności Polski i wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego; chcemy, aby w pełni zrealizowane zostały postanowienia szczytu NATO z Madrytu - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent powiedział dziennikarzom po powrocie do Polski z wizyt w Brukseli, Londynie i Monachium, że bardzo ważnym elementem poruszanym podczas rozmów było dla niego wzmacnianie obronności Polski i wschodniej flanki NATO.

Jak podkreślił, to była najistotniejsza część rozmów, które powadził z sekretarzem generalnym NATO i z przywódcami: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Czech oraz Norwegii.

"Po pierwsze chcielibyśmy, żeby postanowienia szczytu (NATO) z Madrytu zostały w pełni zrealizowane, także w ten sposób, że siły uzupełnienia, szybkiego reagowania - które mają wesprzeć grupy batalionowe do poziomu grup brygadowych, gdyby dochodziło do jakiegokolwiek niepokoju, niebezpieczeństwa - żeby jednostki, które mają to wsparcie zrealizować, były konkretnie zadedykowane, tzn. żeby były wskazane z poszczególnych krajów NATO" - powiedział Duda.

"Po drugie chcielibyśmy, żeby jeszcze dodatkowo zdecydować o większym potencjale sił szybkiego reagowania na wypadek, gdyby doszło do jakiś niepokojów, gdybyśmy spodziewali się jakiejkolwiek agresji na którykolwiek z państwa NATO" - dodał prezydent.

"I wreszcie, żeby zacząć tworzenie rzeczywiście dużych magazynów uzbrojenia, magazynów NATO, w których będzie zmagazynowana broń, z której takie siły uzupełniające, wzmacniające, mogłyby skorzystać, gdyby była potrzeba ich relokowania do któregokolwiek z krajów NATO, czyli żeby ta broń była na miejscu, żeby w naszych krajach, z mojego punktu widzenia przede wszystkim w Polsce, takie magazyny broni NATO powstały" - powiedział prezydent.