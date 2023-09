Prezydent Duda: chciałbym mieć wspólną wizję z rządem po wyborach

Chciałbym mieć wspólną wizję z rządem po wyborach, choćby prowadzenia polskich spraw międzynarodowych. Dobra współpraca ma bardzo istotne znaczenie – wskazał w rozmowie z "Super Expressem” prezydent Andrzej Duda.

W wywiadzie, opublikowanym w poniedziałek, prezydent był pytany m.in., komu chciałby powierzyć misję stworzenia rządu po wyborach.

"Przede wszystkim mam nadzieję, że po wyborach powstanie rząd, który będzie mógł normalnie funkcjonować i że będziemy mieli spokojne cztery lata kadencji parlamentu" - powiedział Andrzej Duda.

"Chciałbym, żeby było stabilnie, to jest dzisiaj najważniejsze, dlatego że Polska i cały nasz region jest w ogromnie trudnej sytuacji. W obliczu agresywnej postawy Rosji potrzebujemy spokoju" - stwierdził.

Dodał, że prezydent "nie jest samotną wyspą" i musi współdziałać z władzą wykonawczą. "Konstytucja też go do tego zobowiązuje, więc trzeba będzie współdziałać z rządem. Nie ukrywam, że chciałbym, żeby to był taki rząd, z którym będziemy jednak mieli wspólną wizję, choćby właśnie prowadzenie polskich spraw międzynarodowych" - stwierdził Andrzej Duda.

