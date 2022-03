Prezydent Duda: cieszę się, że NATO zachowuje jedność

Głównym tematem szczytu NATO było to, co powinien zrobić Sojusz, by przerwać rosyjską agresję na Ukrainę, bo zawieszenie broni to za mało, ono jest potrzebne Rosji, by przegrupować siły - powiedział prezydent Andrzej Duda. Wyraził zadowolenie, że NATO zachowuje jedność ws. agresji Rosji na Ukrainę.

W czwartek w Brukseli odbył się nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Duda podczas konferencji po szczycie podkreślił, że przywódcy zebrali się w trybie nadzwyczajnym, na wezwanie prezydenta USA Joe Bidena, by rozmawiać o tym, jakie kroki trzeba podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo NATO, a ściślej mówiąc - krajów członkowskich, które znajdują się dziś w pobliżu granic Rosji, "tych, które potencjalnie są zagrożone ewidentnym widmem rosyjskiej agresji, będącej (...) następstwem agresji na Ukrainę".

"O tym dziś rozmawialiśmy. Ale oczywiście najważniejszym tematem było to, jakie jeszcze środki Sojusz Północnoatlantycki może i powinien przedsięwziąć w tym kierunku, by przerwać, zakończyć rosyjską agresję na Ukrainę" - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyraził zadowolenie, że NATO zachowuje jedność, że stanowisko jest jednoznaczne. "To znaczy, że musimy uczynić wszystko, posługując się pokojowymi narzędziami, ale używając narzędzi adekwatnych do potrzeb po to, by przerwać rosyjską agresję na Ukrainę. By doprowadzić nie tylko do tego, że nastąpi zawieszenie broni, co ja bardzo mocno akcentowałem w swoim wystąpieniu" - mówił prezydent.

Jak podkreślił, "zawieszenie broni to za mało". "Powiem więcej, zawieszenie broni to jest może coś właśnie takiego, czego dziś Rosjanie bardzo potrzebują, biorąc pod uwagę ogromne straty, jakie ponoszą, nieporównywalne z niczym, co do tej pory chyba im się zdarzyło. Bo przecież w Afganistanie, w czasie całej wojny afgańskiej ponieśli takie straty, jakie ponieśli w ciągu niecałego miesiąca swojego ataku na Ukrainę" - powiedział. Jak dodał, Rosjanie potrzebują dziś zawieszenia broni, by się przegrupować.