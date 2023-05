Prezydent Duda: cieszy mnie, że Polacy szanują barwy narodowe

Cieszy mnie, że Polacy szanują barwy narodowe, że są one dla nich ważne, że są z nich dumni - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że znaczek z biało-czerwoną flagą powinien być znakiem rozpoznawczy każdego polskiego polityka, a nie tylko prezydenta RP.

W Polsce 2 maja obchodzony jest jako Dzień Flagi RP.

W poniedziałek w TVP Info prezydent Duda zapytany został, jak ważna jest duma z polskich barw narodowych?

"Noszenie znaczka z biało-czerwoną flagą, to powinien być znak rozpoznawczy każdego polskiego polityka, a nie tylko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko jakichś ludzi, którzy utożsamiają się w danym momencie z osobą prezydenta" - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że "to powinien być znak każdego polityka, który jest polskim politykiem. "W związku tym, jego obowiązkiem jest realizowanie polskich interesów" - wskazał.

Prezydent Duda wyznał, że barwy narodowe są dla niego bardzo ważne. "Ciszy mnie, że ludzie szanują barwy narodowe, że są one dla nich ważne, że są z nich dumni. To piękne" - ocenił.

Zgodnie z decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja obchodzony jest w kraju także jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Prezydent Duda zapytany, jaką rolę odgrywa polska emigracja powiedział, że bardzo chciałby, aby jej członkowie powrócili do Polski, ale - jak zastrzegł - "każdy ma prawo podejmować w swoim życiu własne decyzje, co do miejsca, w którym chce mieszkać".

Jak zaznaczył, "dla nas jest tylko ważne, żeby mieli wybór". "Chciałbym, żeby zawsze była taka Polska, w której Polacy mają wybór, czy chcą mieszkać w kraju, czy gdzieś poza granicami. Ja zawsze będę namawiał, żeby mieszkać naszym kraju" - powiedział.

Zwrócił uwagę, że w czasach PRL, niektórzy Polacy, aby móc być wolnymi ludźmi opuszczali ojczyznę.

"Dzisiaj wolnym człowiekiem jest się w Polsce. Można wybrać sobie miejsce zamieszkania. Ja osobiście tutaj czuję się najlepiej, to jest moja ojczyzna, to jest moje miejsce" - oświadczył prezydent Duda.