Prezydent Duda do Rodziny Radia Maryja: z uznaniem patrzę na świadectwo jedności

Z uznaniem patrzę na świadectwo jedności i na życzliwość oraz serdeczność towarzyszącą toruńskim spotkaniom — napisał w liście do uczestników spotkania środowisk Radia Maryja w Toruniu prezydent RP Andrzej Duda. Dodał, że należy podziękować środowisku Radia Maryja m.in. za refleksję dotyczącą dobra ojczyzny.

W 15. Dziękczynieniu w Rodzinie biorą udział m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, doradca prezydenta RP Paweł Sałek, a także były szef MON Antoni Macierewicz oraz były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Podstawa dziękczynienia rodzi się, gdy umiemy docenić, jak daleko doszliśmy. Wymaga to od nas zastanowienia się nad przeszłością, by dostrzec w niej to, co nas wzmocniło i ukształtowano, ale również nazwać to, co stanowiło trudności. Tylko wówczas, gdy patrzymy wstecz, wiemy, za co możemy dziękować" - napisał w liście do uczestników wydarzenia prezydent RP Andrzej Duda. List odczytał doradca prezydenta Sałek, podczas drugiej części uroczystości odbywających się przez całą sobotę w Toruniu.

"Dzisiaj już po raz piętnasty spotykają się państwo, by dziękować za to, jak daleko zaszliśmy jako wspólnota obywateli, za drogę, jaką pokonaliśmy w umacnianiu naszej tożsamości, w przywracaniu suwerenności, budowaniu kultury patriotyzmu, pielęgnowaniu więzi rodzinnych, międzypokoleniowej solidarności i wzajemnego szacunku oraz zrozumienia. Dziękując, mówimy o przeszłości, ale też budujemy wizję jutra. Postawy obywatelskie i nowoczesny patriotyzm kształtują się we wspólnym namyśle nad tym, co dobrego nas spotkało oraz czego potrzebujemy, by jako wspólnota rozwijać swoją kulturę. Polska potrzebuje troskliwego namysłu, w którym wyrażą się zarówno doświadczenia rodzin, parafii, jak i całych społeczności połączonych wspólnotą wartości i doświadczeń. Za tę refleksję z całego serca państwu dziękuję" - napisał prezydent Duda.

