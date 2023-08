Prezydent Duda do rodziny Radia Maryja: z uznaniem patrzę na świadectwo jedności (aktualizacja)

Z uznaniem patrzę na świadectwo jedności i na życzliwość oraz serdeczność towarzyszącą toruńskim spotkaniom — napisał w liście do uczestników spotkania środowisk Radia Maryja w Toruniu prezydent RP Andrzej Duda. Dodał, że należy podziękować środowisku Radia Maryja m.in. za refleksję dotyczącą dobra ojczyzny.

W 15. Dziękczynieniu w Rodzinie wzięli udział m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, doradca prezydenta RP Paweł Sałek, a także były szef MON Antoni Macierewicz oraz były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

"Dziękujemy dzisiaj za Radio Maryja, za Telewizję Trwam, za wszystkie dzieła ewangelizacyjne związane z tym środowiskiem. Dziękujemy za rodzinę Radia Maryja, bo to wy - moi drodzy - jesteście najważniejsi. Tworzycie wspólnotę pięknie nazywaną rodziną. Dziękuję za to, przede wszystkim za to, że w waszych małych środowiska ewangelizujecie" - powiedział w homilii podczas mszy świętej bp toruński Wiesław Śmigiel.

Ordynariusz toruńskiej diecezji, który przewodniczył mszy świętej, wskazał, że zbliżają się wybory do parlamentu, ale duchowni nie wspierają żadnej z partii, a także nie uczestniczą w sporze politycznym. "Nie mogą jednak milczeć, jeżeli chodzi o zasady, kryteria, które wiążą się z wiarą chrześcijańską. W ferworze sporu, potyczek, walce o głosy wyborców nie zapominajmy o słowach z Biblii. Usłyszeliśmy te słowa w dzisiejszym czytaniu: +nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu+" - mówił Śmigiel.

"Szanujmy się wzajemnie - w naszych rodzinach, w naszych środowiskach. Możemy się różnić, ale szacunek obowiązuje. Niektórzy twierdzą, że wybory wygrywa się nie przez merytoryczny przekaz, ale przez emocje. Podobno najlepiej negatywne. Mam nadzieję, że do końca tak nie jest. Mam nadzieję, że wyborcy są na tyle dojrzali, że wszyscy jesteśmy na tyle dojrzali, iż będziemy się kierowali dobrem wspólnym, prawdą, wartościami i zaufaniem do bardzo konkretnych ludzi" - powiedział bp Śmigiel.

"Podstawa dziękczynienia rodzi się, gdy umiemy docenić, jak daleko doszliśmy. Wymaga to od nas zastanowienia się nad przeszłością, by dostrzec w niej to, co nas wzmocniło i ukształtowano, ale również nazwać to, co stanowiło trudności. Tylko wówczas, gdy patrzymy wstecz, wiemy, za co możemy dziękować" - napisał w liście do uczestników wydarzenia prezydent Andrzej Duda. List odczytał doradca prezydenta Paweł Sałek, podczas drugiej części uroczystości odbywających się przez całą sobotę w Toruniu.

"Dzisiaj już po raz piętnasty spotykają się państwo, by dziękować za to, jak daleko zaszliśmy jako wspólnota obywateli, za drogę, jaką pokonaliśmy w umacnianiu naszej tożsamości, w przywracaniu suwerenności, budowaniu kultury patriotyzmu, pielęgnowaniu więzi rodzinnych, międzypokoleniowej solidarności i wzajemnego szacunku oraz zrozumienia. Dziękując, mówimy o przeszłości, ale też budujemy wizję jutra. Postawy obywatelskie i nowoczesny patriotyzm kształtują się we wspólnym namyśle nad tym, co dobrego nas spotkało oraz czego potrzebujemy, by jako wspólnota rozwijać swoją kulturę. Polska potrzebuje troskliwego namysłu, w którym wyrażą się zarówno doświadczenia rodzin, parafii, jak i całych społeczności połączonych wspólnotą wartości i doświadczeń. Za tę refleksję z całego serca państwu dziękuję" - napisał prezydent Duda.

Dodał, że z uznaniem patrzy na "świadectwo jedności i na życzliwość oraz serdeczność towarzyszącą toruńskim spotkaniom".

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zachęcał do skorzystania z mobilnej strefy zdrowia, która stanęła obok Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. To inicjatywa pod patronatem pary prezydenckiej. W strefie można było skorzystać z porad specjalistów z wielu dziedzin medycyny, jak również zbadać stan zdrowia.

W 15. Dziękczynieniu w Rodzinie uczestniczyło kilka tysięcy pielgrzymów z całej Polski, a także przedstawiciele Polonii. Na scenie wystąpili m.in. Bayer Full i Mała Armia Janosika.