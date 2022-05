Prezydent Duda do ukraińskich żołnierzy: Jesteście bohaterami Ukrainy, Polski i całego świata

Jesteście bohaterami Ukrainy, Polski, Europy i całego świata - powiedział w niedzielę w Kijowie prezydent Andrzej Duda, przemawiając w Radzie Najwyższej, zwracając się do ukraińskich żołnierzy. Wasz upór, odwaga, umiłowanie wolności i ojczyny będzie źródłem waszego zwycięstwa - dodał.

Prezydent Duda przemawiał w Radzie Najwyższej w obecności prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskich polityków.

"Zwracam się do waszych żołnierzy. Do żołnierzy ukraińskich, walczących w siłach zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej, jednostkach obrony terytorialnej, do bohaterskich obrońców Mariupola, również tych, którzy przebywają obecnie w rosyjskiej niewoli, i do tych, którzy na całej linii frontu stawiają zaciekły opór najeźdźcom - jesteście bohaterami Ukrainy, ale jesteście też bohaterami Polski, Europy i całego świata. Dziękujemy wam z całego serca" - powiedział Duda.

"Przyjmijcie nasz wielki szacunek" - dodał.

"Z całego serca dziękuję, w imieniu narodu polskiego dziękuje za wasz opór, za wasze poświęcenie, za waszą odwagę, za wasze umiłowanie wolności i ojczyny. To ono będzie źródłem waszego zwycięstwa. Wierzymy w to głęboko" - powiedział Duda.