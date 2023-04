Prezydent Duda do Zełenskiego: jesteś bohaterem wolnego świata i wielkim przyjacielem Polski

Jesteś bohaterem wolnego świata, ale dla nas jesteś przede wszystkim wielkim przyjacielem Polski - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda, zwracając się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Podkreślił, że Zełenski to odważny przywódca, który zainspirował swój naród do bohaterskiej obrony.

Prezydent podczas wystąpienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego przypominał rozmowę, jaką odbył z prezydentem Ukrainy w przededniu rosyjskiej agresji na Ukrainę, w lutym ubiegłego roku. Wspominał, że usłyszał wówczas od ukraińskiego przywódcy, że mogą się więcej nie spotkać.

"Odpowiedziałem wówczas: +Wołodymyrze, zobaczymy się jeszcze wiele razy. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Zostańcie z Bogiem+. I tak się stało. Ukraina się bohatersko broni już ponad 400 dni, a my, Polacy, dotrzymaliśmy słowa. Na Polskę zawsze możecie liczyć!" - powiedział. Zaznaczył, że od tej pory widzieli się z Zełenskim wiele razy.

"Dziś jestem niezwykle dumny, że mogę ponownie powitać cię, tym razem w stolicy Polski, w Warszawie! Drogi Wołodymyrze, dziś wita cię cała Polska, witają cię Polacy, witają cię Ukraińcy, twoi rodacy, którzy są naszymi gośćmi. Cieszymy się, że jesteś z nami!" - powiedział Duda. "Cieszymy się ogromnie, że jest też z nami Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy. Droga Ołeno, chylę czoła, i wszystkimi odważnymi ukraińskimi kobietami - matkami, żonami, ale i wdowami" - mówił polski prezydent. Jak podkreślił, wykazują się one wielkim bohaterstwem.

Andrzej Duda przypomniał też słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 r., który ostrzegał świat przed rosyjskim imperializmem. "Mówił: +Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę+. Ale mówił wówczas również, że +Europa Środkowa ma odważnych przywódców+. Także w tym miał rację!" - zauważył.

"Jest dzisiaj z nami odważny przywódca, który nie opuścił swojego kraju, stolicy swojego państwa, nawet wówczas gdy wojska najeźdźców znajdowały się na jej przedmieściach. Przywódca, który swoją odwagą zainspirował swój naród do bohaterskiej obrony, który zainspirował cały świat do wsparcia dla walczącej Ukrainy, który przeciwstawił się rosyjskiemu kłamstwu i dezinformacji i który pokazał światu prawdę o rosyjskiej agresji" - oświadczył prezydent.

"Wołodymyrze, jesteś bohaterem wolnego świata, ale dla nas jesteś przede wszystkim wielkim przyjacielem Polski. Dlatego w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Polek i Polaków wręczyłem Ci dzisiaj nasze, polskie, najwyższe odznaczenie - Order Orła Białego" - powiedział Andrzej Duda. Podkreślił, że to uhonorowanie odważnego przywódcy, ale to też wyraz wielkiego szacunku dla całego ukraińskiego narodu, który reprezentujesz, a który toczy teraz bohaterską walkę w obronie swojej niepodległości.