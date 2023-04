Prezydent Duda: głęboko wierzymy w to, że odbudujemy wspólnie Ukrainę piękniejszą, niż była

Głęboko wierzymy w to, że odbudujemy wspólnie Ukrainę piękniejszą niż była - podkreślił prezydent Andrzej Duda podczas rozmów plenarnych delegacji z udziałem prezydent Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim.

W Pałacu Prezydenckim odbywają się rozmowy plenarne delegacji Polski i Ukrainy pod przewodnictwem prezydentów Dudy i Zełenskiego. Z polskiej strony biorą w nich udział m.in. szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, szef BBN Jacek Siewiera, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister rozwoju Waldemar Buda.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej i wspólnoty transatlantyckiej. "Chcemy budować wspólną przyszłość, dlatego ta wizyta (Wołodymyra Zełenskiego) jest tak zaplanowana" - mówił prezydent. Jak wskazał, oprócz spotkania delegacji odbędzie się też Forum Biznesowe.

Według prezydenta, rozmowy nie będą dotyczyły tylko kwestii odbudowy Ukrainy ze zniszczeń wojennych. "Głęboko wierzymy w to, że odbudujemy wspólnie Ukrainę piękniejszą niż była" - powiedział Duda. Podkreślił, że to także mówi podczas spotkań z obywatelami Ukrainy w Polsce, głównie z kobietami: "Nie martwcie się, Ukraina będzie piękniejsza niż wtedy, kiedy ją opuszczałyście, będzie nowoczesna, będzie wszystko nowe, będzie zupełnie nowa przyszłość i już będziemy się o to razem starali".

"Przede wszystkim chce podkreślić jedno: patrzymy w przyszłość dalszą, nie tylko w samą odbudowę, ale patrzymy także w przyszłą współpracę, jak budować te więzi, jak rzeczywiście wygenerować maksymalnie pozytywnie rezultaty ze współpracy naszych krajów, przedstawicieli naszego biznesu i to są te kwestie o których będziemy rozmawiali dzisiaj w trakcie tego posiedzenia" - podkreślił polski prezydent.

Jak zauważył, "Polska jest w tej chwili największym partnerem gospodarczym Ukrainy". "Te dane jasno pokazują, że jest w tej chwili największy obrót pomiędzy Polską a Ukrainą" - mówił.

"Oczywiście to jest związane z sytuacją, którą mamy i generalną zmianą, że kierunek wschodni zamknął się dla Ukrainy, co jest oczywiste" - dodał. "Jestem przekonany, że ten trend utrzyma się w przyszłości, że Ukraina będzie współdziałała z Zachodem jako część wspólnoty Zachodu, jako część Unii Europejskiej" - stwierdził Andrzej Duda.