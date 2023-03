Prezydent Duda i szef MON w piątek będą obserwować ćwiczenia strzeleckie koreańskich czołgów i armatohaubic

W piątek prezydent Andrzej Duda i wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak będą obserwować ćwiczenia strzeleckie koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9 na poligonie pod Orzyszem. Sprzęt ten obecnie stopniowo wchodzi na wyposażenie m.in. jednostek 16. Dywizji Zmechanizowanej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pierwsze egzemplarze czołgów K2 Black Panther i armatohaubic K9 Thunder dotarły do Polski z Korei Południowej w grudniu ubiegłego roku. Sprzęt ten obecnie stopniowo trafia na wyposażenia 16. Dywizji Zmechanizowanej, której jednostki rozlokowane są przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim - m.in. w Giżycku, Węgorzewie, Bartoszycach czy Braniewie.

W piątek ćwiczenia żołnierzy na nowym sprzęcie na strzelnicy czołgowej w Wierzbinach na poligonie położonym opodal Orzysza i Bemowa Piskiego obserwować będą prezydent Andrzej Duda i wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

W lipcu ub. r. MON zawarło umowę ramową przewidująca zakup 672 produkowanych przez koncern Hanwha Aerospace armatohaubic 155 mm na podwoziu gąsienicowym K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL z pojazdami towarzyszącymi, pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym. Umowa ramowa na zakup czołgów K2 produkcji Huyndai Rotem przewiduje zakup 1000 tych wozów.

W sierpniu podpisano umowę wykonawczą na 212 haubic za 2,4 mld dolarów, dostawy przewidziano na lata 2022-2026.

Umowa wykonawcza na czołgi K2 przewiduje zakup 180 tych wozów za 5,8 mld USD. Zgodnie z umowa ramową 820 czołgów zamawianych w dalszym etapie ma być wyprodukowanych na licencji w Polsce. Pierwsza dostawa - 10 czołgów i 24 armatohaubice - została uroczyście odebrana w grudniu ub.r. przez prezydenta Andrzeja Dudę i szefa MON.

Uzasadniając zakupy południowokoreańskiego sprzętu MON wskazywało na bliskie terminy pierwszych dostaw systemów, które mają wypełnić lukę po uzbrojeniu przekazanym Ukrainie, a także na niezawodność i sprawny serwis.

K2 Black Panther to południowokoreański czołg podstawowy generacji 3+. Jego uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa kalibru 120 mm z automatem ładowania, która może wykorzystywać najnowsze rodzaje amunicji. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 7,62 mm karabin maszynowy oraz 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy (WKM). "Zaawansowany system kierowania ogniem czołgu zapewnia wysoką skuteczność prowadzonego ognia na dalekich dystansach" - podkreślono w komunikacie MON.

"Opancerzenie czołgu K2 już w standardowej konfiguracji, które może być dodatkowo uzupełnione przez aktywne systemy ochrony typu soft kill (VIRSS) i hard kill (KAPS), zapewnia wysoką odporność balistyczną i przeciwminową. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Czołg charakteryzuje się relatywnie niską masą wynoszącą 55 ton oraz zastosowaniem zawieszenia hydropneumatycznego" - czytamy.

K9 Thunder to z kolei południowokoreańska haubica samobieżna na podwoziu gąsienicowym. "Jej uzbrojenie główne stanowi 155 mm armata, która w zależności od typu amunicji, zapewnia precyzyjne prowadzenie ognia na dystansach do ok. 40 km. Uzbrojenie pomocnicze stanowi 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy. Opancerzenie K9 zapewnia ochronę przed bronią małokalibrową i odłamkami artyleryjskimi. Napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM z automatyczną skrzynią biegów, które zapewniają wysoką prędkość i mobilność w każdym terenie. Masa haubicy wynosi 47 ton" - informuje resort obrony.