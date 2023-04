Prezydent Duda: Jan Paweł II to najbardziej rozpoznawalny na świecie Polak

Należy mu się wielki szacunek, to jest najbardziej rozpoznawalny na świecie Polak, oczywiście jest dla mnie świętym. Był wielkim przywódcą duchowym, nauczycielem i wielkim świętym politykiem wielkiej klasy - powiedział prezydent Andrzej Duda w TVP INFO.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Papież pochodził z kraju, w którym sprawdził na własnej skórze, co to znaczy komunizm. I on to twardo mówił. Potrafił mówić do ludzi tak, że szli za nim, a nie za komunizmem. On doskonale wiedział, co to znaczy komunizm i wiedział, co tak naprawdę komunizm chce zrobić z człowiekiem i z Kościołem. Wiedział, że komunizm jest śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka, dla wiary, dla ducha i dla człowieczeństwa" - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda na antenie TVP INFO w programie emitowanym z okazji 18. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.

"Przede wszystkim należy modlić się za ojczyznę za pośrednictwem Jana Pawła II o to, by nas wspierał i wypraszał jak najwięcej łask dla naszej ojczyzny, żeby trwała jako wolna, niepodległa, suwerenna i mocna swoją pozycją międzynarodową i pozycją geograficzną. Przede wszystkim należy mu się wielki szacunek, bo zrobił dla nas wielką rzecz" - wskazał.

"Nie wiem, czy odzyskalibyśmy suwerenność i niepodległość w 1989 r., gdyby nie było Ojca Świętego Jana Pawła II, gdyby nie jego przekaz, który on poniósł w świat do takich ludzi jak Ronald Reagan, z którym mógł rozmawiać osobiście i którzy niezwykle go szanowali. Do takich ludzi jak Joe Biden, który ostatnio wspomniał go w Warszawie. Był i jest osobą, do dziś postrzeganą na całym świecie jako Polak. To jest najbardziej rozpoznawalny na świecie Polak" - ocenił.

"To pokazuje jakim był on światowym przywódcą duchowym całego chrześcijańskiego świata, przywódcą państwa Watykan i Polakiem, bo tak się deklarował" - dodał.

"Oczywiście jest dla mnie świętym. To jest taki święty wyjątkowy, prawie, że namacalny, którego dotknęliśmy. Wielu ludzi uścisnęło mu rękę, byli jego przyjaciółmi, mieli z nim do czynienia. W Krakowie mam kolegów, którzy byli chrzczeni przez św. Jana Pawła II, kiedy jeszcze był księdzem. Jest +świętym uśmiechniętym+ jak śpiewa +Arka Noego+. Był świętym żywym i wielkim nauczycielem. To była jego ogromna rola, którą dla nas odgrywał. Był wielkim przywódcą duchowym i wielkim świętym politykiem. Śmiało mógłby być patronem duchowym wszystkich polityków. Był politykiem wielkiej klasy" - stwierdził prezydent.