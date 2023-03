Prezydent Duda: jeśli nie powstrzymamy Rosji, to Rosja pójdzie o wiele dalej (aktualizacja)

Ukraina nigdy nie była i nie będzie pozostawiona sama sobie, bo Ukraińcy walczą dla nas wszystkich i za nas wszystkich. Jeśli nie powstrzymamy Rosji, to Rosja pójdzie o wiele dalej - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda uczestniczył w środę zdalnie w Drugim Szczycie dla Demokracji zorganizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena.

"Podczas Pierwszego Szczytu Demokracji (w grudniu 2021 r.) rozmawialiśmy - ja wtedy mówiłem o sytuacji na Białorusi pod reżimem (Alaksandra) Łukaszenki i też o presjach względem opozycji demokratycznej. Miesiące później doszło do operacji hybrydowej, do kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy Polski pod batutą Mińska, ale kontrolowaną przez Kreml" - powiedział polski przywódca.

Jak podkreślił, był to "wstęp do późniejszego ataku na Ukrainę". "Ta rosyjska wojna na Ukrainie pokazała prawdziwą twarz reżimu (Władimira) Putina. Barbarzyństwa i atak przeprowadzony na cywilną część mieszkańców Ukrainy. Cel był taki, by zniszczyć Ukrainę. Do tego doszedł kryzys żywnościowy i gospodarczy, który pojawił się na całym świecie" - mówił prezydent.

Jak zauważył, Ukraińcy dzielnie opierają się atakowi rosyjskiemu. "Jestem dumny, że Polacy i inne narody zaoferowały Ukraińcom silne wsparcie, ponieważ wolny, demokratyczny świat nie jest tylko koncepcją teoretyczną, ale prawdziwą społecznością wartości" - podkreślił Duda.

Jak mówił, wiodąca rola Polski w odpowiedzi na inwazję rosyjską na Ukrainie "była bez precedensu". "Byliśmy na froncie, jeśli chodzi o pomoc, w tym pomoc wojskową dla Ukrainy po to, by odeprzeć rosyjskiego agresora i nałożyć znaczące sankcje na Rosję" - wskazywał.

Prezydent zwrócił uwagę, że od początku inwazji Polska przyjęła więcej uchodźców z Ukrainy niż jakikolwiek kraj w Europie. "I nie w obozach dla uchodźców, ale przyjęliśmy ich w naszych domach. Dziś Polska gości ponad 3,5 mln Ukraińców. Zgodnie z danymi OBWE widzimy, że w zeszłym roku Polska wydała ponad 9 mld dolarów - 1,5 proc. naszego PKB na pomoc humanitarną dla Ukrainy" - powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że działamy również jako hub logistyczny dla przekazywania pomocy do innych krajów i z innych krajów.

"Polska dalej będzie wspierać Ukrainę, by zatrzymać ten imperializm rosyjski. Również będziemy kontynuować nasze wsparcie dla demokratycznej Białorusi" - zadeklarował prezydent.

"Ukraina nigdy nie była i nie będzie pozostawiona sama w sobie w tej walce, bo Ukraińcy walczą dla nas wszystkich i za nas wszystkich. Jeśli nie powstrzymamy Rosji, to Rosja pójdzie o wiele dalej" - powiedział Andrzej Duda.