Prezydent Duda: jesteśmy i będziemy solidarni z Ukrainą; nie ma miejsca na business as usual

Wzywam do wspierania Ukrainy cały czas, do przesyłania wsparcia militarnego, tak by jej obrońcy mieli czym walczyć; nie ma miejsca na "business as usual" z Rosją - powiedział prezydent Andrzej Duda, przemawiając w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim.

Prezydent Duda w przemówieniu, poprzedzającym wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena, wezwał przywódców wszystkich państw europejskich i krajów NATO do solidarności z Ukrainą.

"Wzywam do wspierania Ukrainy cały czas, do przesyłania wsparcia militarnego, tak by obrońcy Ukrainy mieli czym walczyć" - mówił prezydent. "Nie wahajcie się, nie bójcie się" - zaapelował Duda.

Dodał, ze nie ma miejsca na "business as usual". "Tam, gdzie leje się krew, tam uczciwy człowiek nie robi interesów" - mówił.

Podkreślił, że Ukraina potrzebuje teraz tylko broni. "Tam trzeba to za wszelką cenę zatrzymać, to może być teraz zatrzymane tylko nowoczesnym uzbrojeniem" - tłumaczył.

Podziękował prezydentowi Bidenowi za jego "odważne wsparcie" dla Ukrainy.

"Taka jest rola NATO, bronić wolnego świata" - powiedział Andrzej Duda. Zakończył słowami: "nie ma wolności bez solidarności".

Autor: Luiza Łuniewska, Mateusz Mikowski, Daria Kania

lui/ itm/