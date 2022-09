Prezydent Duda: Każde zasadzone drzewo to ochrona klimatu (aktualizacja)

Sadzenie drzew to drobny kroczek w kierunku ochrony klimatu, każde drzewo sprzyja ochronie klimatu, absorbując dwutlenek węgla – przekonywał w piątek prezydent Andrzej Duda podczas akcji sadzenia drzew #sadziMY na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w Małopolsce.

"Ta akcja jest wielkim elementem polityki ochrony klimatu. Im więcej lasów, im więcej lasów młodych, im więcej lasów rosnących, tym większy nasz wkład w ochronę środowiska i wkład w ochronę klimatu" - mówił prezydent Duda i przekonywał, że sadzenie drzew, "to także ochrona powietrza, ponieważ drzewa, pobierając z atmosfery dwutlenek węgla, tak samo pochłaniają pyły, oczyszczają atmosferę, wydalają tlen i to sprzyja naszemu środowisku, sprzyja zdrowemu życiu".

Prezydent zachęcał do sadzenia drzew i podziękował wszystkim, którzy się włączają w akcję.

Podkreślił, że każdego roku Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe sadzi w Polsce pół miliarda drzew, a ponadto nadleśnictwa rozdają chętnym każdego roku sadzonki. W tym roku do rozdania przeznaczono milion sadzonek drzew.

"Weźmy te drzewa z naszych nadleśnictw, zasadźmy te sadzonki, przyczynimy się do akcji sadzenia lasów" - zachęcał prezydent.

Duda poinformował, że dzięki mądremu i umiejętnemu sadzeniu lasów w Polsce, zajmują one już 30 proc. powierzchni naszego kraju.

"Chcę podziękować, że po raz kolejny możemy się spotkać z miejscu sadzenia lasu, ale przede wszystkim, że tą swoją obecnością możemy zademonstrować, a zarazem zachęcić do tego, by z jednej strony szanować las, przyrodę, zachowywać się w sposób ekologiczny, w sposób sprzyjający zasadzie zrównoważonego rozwoju, czyli zachowania dóbr naturalnych przyrody także dla przyszłych pokoleń, ale przede wszystkim, że możemy uczyć szacunku do przyrody i do lasu" - przekonywał Andrzej Duda.

Prezydent zachęcał także do systematycznego sprzątania lasów.

"Sadzimy, sprzątamy, dzięki temu mamy piękne lasy i dzięki temu będziemy mieli coraz czystsze powietrze i będziemy przyczyniali się do ochrony klimatu w naszym kraju i na całej kuli ziemskiej" - zakończył prezydent.

Ogólnopolska akcja sadzenia drzew #sadziMY odbywa się po raz czwarty. Akcja została zainaugurowana w 2019 r. przez prezydenta Dudę po zniszczeniach dokonanych przez huragan 100-lecia, który wystąpił na terenie Polski w 2017 roku. Huragan był największym takim kataklizmem w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby. Wydarzenie organizuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.