Prezydent Duda: Kieleckie targi zbrojeniowe służą bezpieczeństwu

Targi zbrojeniowe w Kielcach służą także bezpieczeństwu Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego stał się trzecia pod względem wielkości taką imprezą w Europie.

Prezydent, który w poniedziałek w Kielcach (woj. świętokrzyskie) wręczył odznaczenia pracownikom Targów Kielce z okazji trzydziestolecia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, podkreślił, że stał się on regionalną i europejską, ale "śmiało można powiedzieć na skalę światową".

"To są targi ogromnie ważne dla Rzeczypospolitej, zwłaszcza teraz, w ostatnim czasie. Wbrew temu, co byśmy chcieli - my, politycy, bo przedstawiciele przemysłu obronnego na pewno chcieliby inaczej - nie jest już tak, że czołgi służą wyłącznie temu, żeby dzieci, chłopcy, mieli co pooglądać" - powiedział prezydent.

"Czas spokoju skończył się w sposób zdecydowany, czas kiedy wojny toczyły się innych kontynentach i kiedy patrzyliśmy na nie tylko i wyłącznie przez pryzmat ewentualnych kontyngentów wojskowych" - dodał. Wskazał na potrzebę modernizacji i rozwoju sił zbrojnych, "żeby zapewnić naszym wszystkim rodakom, Rzeczypospolitej, nam wszystkim bezpieczeństwo". "I to jest dzisiaj także jasny i niezwykle ważny cel tego wydarzenia, jakim są targi kieleckie" - powiedział prezydent w przeddzień otwarcia XXX MSPO.