Prezydent Duda: mam nadzieję, że Niemcy będą przekazywały również części zamienne do czołgów

Mam nadzieję, że Niemcy nie tylko przekażą czołgi, ale będą przekazywały także części zamienne - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Podczas konferencji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda zapytany został o przekazanie Ukrainie czołgów oraz wsparcie techniczne.

"Jeżeli chodzi o wsparcie techniczne, to największa odpowiedzialność spoczywa na Republice Federalnej Niemiec, na producencie tych czołgów. Bez części zamiennych do tych czołgów, które produkują Niemcy, ich funkcjonowanie z całą pewnością będzie ograniczone w czasie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości" - zaznaczył.

Wskazał, że Polska przez długi czas kierowała w stronę Niemiec apele o włączenie się aktywnie do koalicji czołgowej. "Włączyły się i mam nadzieję, że nie tylko przekażą czołgi, bo do tego się zobowiązały, ale będą przekazywały także części zamienne, z którymi do tej pory był poważny problem" - wyjaśnił.

Prezydent dodał, że wszyscy, którzy do tej pory dysponowali czołgami Leopard, w ostatnich latach mieli problem z częściami zamiennymi z Niemiec. Jak przekazał, Polska ma ten problem od 2015 roku i właśnie dlatego czas modernizacji polskich Leopardów się znacząco opóźniał.

Duda wyraził nadzieję, że te problemy zostaną usunięte i części zamienne będą systematycznie dostarczane na Ukrainę, co pozwoli na dobre funkcjonowanie czołgów przekazywanych przez Polskę, Niemcy, Kanadę czy Norwegię.