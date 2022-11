Prezydent Duda: musimy rozwijać nasz potencjał obronny i wzmacniać współpracę w ramach NATO

Musimy rozwijać nasz potencjał obronny i wzmacniać współpracę w ramach NATO; Sojusz jest dziś największą gwarancją pokoju - podkreślił prezydent Andrzej Duda. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wskazywał, że trzeba być gotowym do obrony. Jeśli zademonstrujemy to partnerom z NATO, będą nam ufać - dodał.

Podczas wyemitowanej w piątek w TVP Info rozmowy z prezydentami Polski i Litwy Andrzejem Dudą i Gitanasem Nausedą, przywódców spytano m.in. o to, jak nasze kraje mogą chronić się przed zagrożeniami ze strony Rosji. "Przede wszystkim musimy rozwijać nasz potencjał obronny i wzmacniać współpracę" - odpowiedział prezydent Duda dodając, że ma na myśli nie tylko współpracę między Polską a Litwą, ale również współpracę euroatlantycką, w ramach NATO.

"Powinniśmy dbać o to, by Sojusz miał jak najwięcej wspólnych ćwiczeń, żeby był jak najbardziej obecny w naszej części Europy, bo dziś właśnie Sojusz jest największą gwarancją pokoju i bezpieczeństwa" - podkreślił polski przywódca.

Jak wskazywał, oprócz tego należy wzmacniać infrastrukturę, armię i wspierać się nawzajem. Dodał, że Polska wspiera Litwę chociażby poprzez misję Air Policing. Duda wskazywał, że współpracę trzeba zacieśniać, by działało to odstraszająco. Wskazywał, że jest to zgodne ze starą maksymą: "chcesz pokoju, szykuj się do wojny". "Czyli uzbrajaj się, miej sprawne wojsko, pokaż, że potrafisz natychmiast zareagować" - wskazywał prezydent.

"Testem na to m.in. była hybrydowa operacja, którą prowadził reżim białoruski wspólnie z Kremlem, bo, nie czarujmy się, dziś na pewno możemy powiedzieć, że to było realizowane co najmniej w porozumieniu. (...) Przetrzymaliśmy to, daliśmy radę, pokazaliśmy, że stoimy twardo, że nie tylko chronimy naszą granicę, ale chronimy granicę UE, że nasz żołnierz się nie cofa" - zaznaczył.

Prezydent ocenił, że "to było niezwykle ważne po to, by ostudzić ewentualne zakusy jakichś działań, choćby dywersyjnych, w Polsce czy właśnie dalszych działań o charakterze hybrydowym przeciwko Polsce". Jak zaznaczył, było to z pewnością działanie skuteczne i bardzo ważne. Podkreślił jednocześnie, że "musimy się przygotowywać i być dziś gotowi, (na to) że, niestety, kolejne takie akcje mogą nas spotkać w przyszłości".

Dlatego - wskazywał prezydent - podjęto decyzje o "potężnych zakupach uzbrojenia dla naszej armii, o bardzo przyspieszonej modernizacji". Duda wymienił w tym kontekście kupione w USA samoloty F-35, na które obecnie czekamy czy systemy Patriot, które są już w Polsce obecne. Mówił również o śmigłowcach Black Hawk, śmigłowcach szturmowych Apache oraz podpisanych ostatnio kontraktach z Koreą Południową. "Ta modernizacja ogromnie przyspieszyła i mamy absolutne przekonanie, że to jest najlepsza droga do tego, by się zabezpieczyć przed ewentualnością jakiejkolwiek rosyjskiej próby agresji" - podkreślił prezydent.

Jak zauważył, sytuacja na Ukrainie pokazuje, że "Rosja ma problemy w momencie, gdy staje naprzeciwko armii dobrze wyposażonej, o wysokiej jakości technicznej. "Chodzi o to, byśmy byli tak uzbrojeni, by Rosjanie widzieli, że nie opłaca nas się atakować" - zaznaczył prezydent.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda podkreślał, że art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest jednym z elementów naszej wspólnej obronności. "Ale powinniśmy zrobić wszystko, by nie trzeba było aktywować tego 5. artykułu. Musimy myśleć o tak silnym odstraszaniu, by agresor albo ci, którzy chcą sprawdzić naszą odporność (...), nie chcieli tego robić" - podkreślił.

Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego głosi: "Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego".

Nauseda przypomniał o bardzo dobrych rezultatach, które przyniósł szczyt NATO w Madrycie. "Zostały zaspokojone nasze oczekiwania. Możemy mówić i o wdrażaniu elementów bezpieczeństwa powietrznego, musimy inwestować w systemy artyleryjskie, ale możemy również oczekiwać, że będzie większa pomoc militarna na Litwie, czyli będą brygady albo inne jednostki rozmieszczone na terytorium Litwy i to nie za kilka lat, ale jak najszybciej" - zaznaczył Nauseda.

"Musimy być gotowi do obrony i jeśli zademonstrujemy to naszym partnerom w NATO, to oni będą nam ufać (...) i pokażą całą moc NATO, gdyby taka była potrzeba" - podkreślił również prezydent Litwy. Przypomniał, że w lipcu 2023 roku szczyt NATO odbędzie się w naszym regionie, w Wilnie. Jak wskazywał, będzie to doskonała okazja od przedyskutowania "już nie 30, a 32 członków NATO". "Mam nadzieję, że proces ratyfikacji odnośnie wstąpienia Szwecji i Finlandii nie przedłuży się w czasie" - zaznaczył.

"Wydaje mi się, że to jest doskonała okazja w następnym roku w Wilnie nie tylko zaprosić naszych partnerów do takiego projektu partnerstwa z Ukrainą, (...) ale też przygotować i przyjąć plany obrony regionalnej i inne decyzje, które doprowadzą do długotrwałego stabilnego pokoju" - zaznaczył prezydent Litwy.